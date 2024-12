Sparkassen Masters: RW Westönnen gewinnt Vorrunde in Werl

Los ging es bereits am vergangenen Wochenende in der Halle Dortmund, wo sich der ambitionierte A-Ligist Westfalia Dortmund als erstes Team direkt für die Endrunde am 12. Januar qualifizierte. Landesligist SV Heide Paderborn und A-Ligist TIU Rünthe zogen in die sog. Lucky-Loser-Runde ein, die am 11. Januar stattfindet. Auch der Viertplatzierte FC Sarajevo-Bosna hat mit einem Torverhältnis von 9:7 noch gute Chancen, einer der vier besten Viertplatzierten aller Vorrunden zu sein und damit bei der Lucky-Loser-Runde dabei zu sein. Landesligist SV Brackel 06 zog sich unverständlicherweise kurz vor den entscheidenden Spielen aus der Vorrunde zurück.

Die Halle Werl war an diesem Wochenende mit klassentieferen Mannschaften besetzt. Alles schien möglich. Neben Organisator SV Hilbeck (KLA) waren die Bezirksligisten RW Westönnen und FC Kastrioti Stukenbrock in der leichten Favoritenstellung, die sich am Ende tatsächlich auch durchgesetzt haben. RW Westönnen bezwang erst im "Spiel gegen Platz 3" Kastriotis 2. Mannschaft mit 4:2, im Finale gelang gegen Kastriotis 1. Mannschaft ein 3:1-Erfolg. Westönnen revanchierte sich damit für die 5:6-Niederlage im vorherigen Turnierverlauf.

Während Westönnen direkt in die Endrunde einzieht, darf Kastrioti Stukenbrock mit zwei Mannschaften an der Lucky-Loser-Runde teilnehmen. Zudem hat Kastriotis 2. Mannschaft eine sehr gute Platzierung in der C-Liga-Wertung schon sicher, da abzuwarten bleibt, ob sich überhaupt noch eine weitere Mannschaft aus der untersten Spielklasse für das Finalwochenende qualifiziert.

Mit einem Torverhältnis von 7:4 hat sich der SV Hilbeck auf Platz 1 in der Wertung der Viertplatzierten gesetzt und darf sich große Hoffnung auf die Lucky-Loser-Runde machen.

Endrundenteilnehmer: Westfalia Dortmund (KLA), RW Westönnen (BL)

Teilnehmer an der Lucky-Loser-Runde: SV Heide Paderborn (LL), TIU Rünthe (KLA), FC Kastrioti Stukenbrock (BL), FC Kastrioti Stukenbrock II (KLC)

Wertung der Viertplatzierten (4 von 8 qualifizieren sich für die LL-Runde):

1. SV Hilbeck 7:4 Tore

2. FC Sarajevo-Bosna 9:7 Tore