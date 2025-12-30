Sparkassen Hallencup: SG Türkischer SV Düren überzeugt an Tag 1

Der 40. Sparkassen Hallencup ist mit reichlich Tempo, vielen Toren und ersten Überraschungen gestartet. In der Festhalle Birkesdorf bestritten die Gruppen A und B ihre Vorrundenspiele. Zwei Mittelrheinligisten, mehrere Landes- und Bezirksligisten sorgten für einen intensiven ersten Turnierabend. Am Ende setzten sich die SG Türkischer SV Düren und Germania Lich-Steinstraß durch und lösten das Ticket für die Endrunde am 5. Januar in Aachen.