Sparkassen Hallencup: SG Türkischer SV Düren überzeugt an Tag 1

Der 40. Sparkassen Hallencup ist mit reichlich Tempo, vielen Toren und ersten Überraschungen gestartet. In der Festhalle Birkesdorf bestritten die Gruppen A und B ihre Vorrundenspiele. Zwei Mittelrheinligisten, mehrere Landes- und Bezirksligisten sorgten für einen intensiven ersten Turnierabend. Am Ende setzten sich die SG Türkischer SV Düren und Germania Lich-Steinstraß durch und lösten das Ticket für die Endrunde am 5. Januar in Aachen.
1. FC Düren – TuS Langerwehe 8:0
Tore: 1:0 Philipp Simon (2.), 2:0 Raban Laux (6.), 3:0 Ajdin Eglenovic (8.), 4:0 Ali Alawie (10.), 5:0 Philipp Simon (12.), 6:0 Philipp Simon (12.), 7:0 Jannis Kuckertz (17.), 8:0 Jannis Kuckertz (18.)
SG Türkischer SV Düren – TuS Langerwehe 7:4
Tore: 1:0 Ernes Pljakic (6.), 1:1 Julian Eversheim (8.), 1:2 Almin Bečirević (9.), 2:2 Ramiz Chovdarov (10.), 3:2 Ramiz Chovdarov (10.), 3:3 Justin Müller (12.), 4:3 Tayfun Pektürk (12.), 4:4 Max Blinne (14.), 5:4 Mahmut Temür (15.), 6:4 Jamal Hassoun (19.), 7:4 Ramiz Chovdarov (20.)
1. FC Düren – SG Türkischer SV Düren 3:4
Tore: 1:0 Imad Al Habaui (4.), 1:1 Ramiz Chovdarov (10.), 1:2 Joel Saengersdorf (12.), 1:3 Ramiz Chovdarov (19.), 1:4 Tayfun Pektürk (20.), 2:4 Ajdin Eglenovic (20.), 3:4 Ali Alawie (20.)
Sportfreunde Düren – Viktoria Arnoldsweiler 5:1
Tore: 1:0 Paul Filatov (2.), 2:0 Paul Filatov (4.), 2:1 Tim Pieck (9.), 3:1 Niclas Mandelartz (17.), 4:1 Paul Filatov (20.), 5:1 Luca Bergstreiser (20.)
Germania Lich-Steinstraß – Viktoria Arnoldsweiler 5:2
Tore: 1:0 Karsten Goeres (2.), 1:1 Lukas Stradza (8.), 2:1 Jan Körfer (10.), 3:1 Jan Hess (10.), 4:1 Awodumoye Obaghama Iduonibin (14. Eigentor), 5:1 Moritz Borell (19.), 5:2 Lukas Stradza (19.)
Sportfreunde Düren – Germania Lich-Steinstraß 1:4
Tore: 1:0 Paul Filatov (1.), 1:1 Michael Jan Sipakis (5.), 1:2 Philipp Hermanns (10.), 1:3 Michael Jan Sipakis (17.), 1:4 Philipp Hermanns (19.)
SG Türkischer SV Düren – Germania Lich-Steinstraß 6:2
Tore: 1:0 Ramiz Chovdarov (5.), 1:1 Moritz Borell (7.), 2:1 Mahmut Temür (7.), 3:1 Ramiz Chovdarov (14.), 4:1 Ramiz Chovdarov (17.), 4:2 Michael Jan Sipakis (17.), 5:2 Yasin Isildak (20.), 6:2 Jamal Hassoun (20.)