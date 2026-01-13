 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
– Foto: Eckehard Jurowski

Spannung und Jubel: Diese Hallen-Turniere stehen in dieser Woche an

FuPa gibt einen kompakten Überblick über die Hallen-Turniere in dieser Woche

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg

Diese Woche hat es in sich. Es wird mit Sicherheit wieder viel gezaubert und gejubelt bei den Hallen-Turnieren in Brandenburg. FuPa gibt euch einen Überblick zum Budenzauber in dieser Woche.

🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an brandenburg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es!

📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!

🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!

🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.

---

16. Januar 2026

- 5. IWT-Cup des FV Blau-Weiß 90 Briesen (hier klicken)

---

16. Januar 2026

- Erich-Ring-Buden-Zauber des FV Erkner (hier klicken)

---

16. Januar 2026

- 3. FinRo-Cup des FV Preussen Eberswalde (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der Frauen (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Hallencup der Uckermarkliga in Schwedt (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- 10. EWG-Cup des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- 1. Krombacher CUP der SG 47 Bruchmühle (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- 25. R+V Hallenmasters des FC Kremmen

---

17. Januar 2026

- 12. SüW Cup der Frauen des SV Blau-Weiß Lubolz

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

Aufrufe: 013.1.2026, 07:00 Uhr
redAutor