Allgemeines
Spannung und Jubel: Die Hallen-Turniere in dieser Woche

FuPa gibt einen kompakten Überblick über die Hallen-Turniere in dieser Woche

Diese Woche hat es in sich. Es wird mit Sicherheit wieder viel gezaubert und gejubelt bei den Hallen-Turnieren in Brandenburg. FuPa gibt euch einen Überblick zum Budenzauber in dieser Woche.

24. Januar 2026

- besserimmo-Cup in Wusterhausen/Dosse

24. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü35 (hier klicken)

24. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü50 (hier klicken)

24. Januar 2026

- Hallencup der Kreisliga Uckermark in Schwedt (hier klicken)

24. Januar 2026

- 2. Dielencup des SV Grün-Weiß Lübben

25. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü40 (hier klicken)

25. Januar 2026

- Hallencup der Kreisklasse Uckermark in Schwedt (hier klicken)

