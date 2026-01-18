Spannung und Jubel: Die Hallen-Turniere in dieser Woche

Diese Woche hat es in sich. Es wird mit Sicherheit wieder viel gezaubert und gejubelt bei den Hallen-Turnieren in Brandenburg. FuPa gibt euch einen Überblick zum Budenzauber in dieser Woche.
---
- 5. IWT-Cup des FV Blau-Weiß 90 Briesen (hier klicken)
---
- Erich-Ring-Buden-Zauber des FV Erkner (hier klicken)
---
- 3. FinRo-Cup des FV Preussen Eberswalde (hier klicken)
---
- Ofenstadt Hallen Cup des SC Oberhavel Velten der Frauen (hier klicken)
---
- Hallencup der Uckermarkliga in Schwedt (hier klicken)
---
- 10. EWG-Cup des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt (hier klicken)
---
- 1. Krombacher CUP der SG 47 Bruchmühle (hier klicken)
---
- Edeka-Cup des FC Sängerstadt Finsterwalde (hier klicken)
---
- 25. R+V Hallenmasters des FC Kremmen (hier klicken)
---
- 12. SüW Cup der Frauen des SV Blau-Weiß Lubolz (hier klicken)
---
- EGP-Cup des SSV Einheit Perleberg (hier klicken)
---
- Pokal des Bürgermeisters der Frauen des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (hier klicken)
---
- 1. Petzold-Cup der TSG Lübbenau (hier klicken)
---
- Hallenmaster der Frauen (hier klicken)
__________________________________________________________________________________________________
