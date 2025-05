Spannung pur in der Ehrenpromotion

Für Beggen geht es gegen Steinsel um die allerletzte Chance auf einen Platz in der Abstiegsrelegation. Da aber auch der FC Alisontia den Klassenerhalt noch nicht sicher hat, kann man sich eine Partie mit Pokalcharakter erwarten, in der die Gäste aufgrund der Formentwicklung der vergangenen Wochen über die besseren Karten verfügen dürften. Schifflingen und seine Gäste aus Walferdingen waren zuletzt in etwa gleichstark unterwegs. Während die Hausherren noch auf Punkte im Abstiegskampf angewiesen sind, könnte Walferdingen noch um Platz 4 mitspielen.

Wie einem Eintrag auf unserer Plattform zu entnehmen ist, wird der FC Luxembourg City in Person von Rui Pereira Coelho in der kommenden Saison einen neuen Cheftrainer bekommen.

„Die Saison auf einem ordentlichen Tabellenplatz beenden“

Mersch – Berburg ist ein Sechspunktespiel mit Blick nach oben, in welchem der formstarke FC Marisca ganz klar favorisiert sein wird, da der FC Berdenia seit Wochen auf einen Sieg wartet. Worum es für die Gäste wirklich noch geht, haben wir Trainer Josef Cinar gefragt: „Es ist ganz klar, wir werden nichts schweifen lassen oder irgendwie locker angehen. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und wollen in der Tabelle wieder etwas nach oben klettern. Das Ziel ist jetzt nicht mehr unbedingt, in die Playoffs zu kommen, weil das vielleicht noch theoretisch möglich ist. Wir wissen genau, dass das fast unmöglich zu erreichen ist. Trotzdem wollen wir gewinnen, um im Klassement Plätze gut zu machen und die Saison auf einem ordentlichen Tabellenplatz zu beenden.“

Der FC Koeppchen hat Käerjeng zu Gast, das seit vergangenem Sonntag wieder auf Platz 2 steht. Eine ohnehin für die Hausherren komplizierte Aufgabe wird dadurch erschwert, da man selber noch dringend auf Punkte in der Gefahrenzone angewiesen ist, möchte man noch eine kleine Chance auf den direkten Klassenerhalt behalten. Nur noch theoretische Chancen hat Ettelbrück auf Platz 4, das in Bissen antritt, wo man auf einen Patzer von Käerjeng hofft. Der FC Atert wird mit Blick auf die letzten Ergebnisse in dieser Partie Favorit sein.

So., 18.05.2025, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Etzella Ettelbrück Etzella

Unser Tipp: Heimsieg

So., 18.05.2025, 16:00 Uhr FC Koeppchen Koeppchen UN Käerjeng 97 Käerjeng

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 18.05.2025, 16:00 Uhr FC Marisca Mersch Mersch Fc Berdenia Berbourg Berburg

Unser Tipp: Heimsieg

So., 18.05.2025, 16:00 Uhr FC Schifflingen 95 Schifflingen FC Résidence Walferdingen Walferdingen

Unser Tipp: Unentschieden

So., 18.05.2025, 16:00 Uhr FC Avenir Beggen Beggen FC Alisontia Steinsel Steinsel

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 18.05.2025, 16:00 Uhr FC Luxembourg City City FC Mamer 32 Mamer

Unser Tipp: Unentschieden

So., 18.05.2025, 16:00 Uhr US Sandweiler Sandweiler FC Jeunesse Canach Canach

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 18.05.2025, 16:00 Uhr US Feulen Feulen US Rümelingen Rümelingen