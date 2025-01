Spannung pur beim 37. Verwaltungsverbandspokal in Langenau

Am kommenden Wochenende, dem 25. und 26. Januar 2025, richtet der FC Langenau den traditionsreichen 37. Verwaltungsverbandspokal in der Pfleghofhalle aus. Das Hallenturnier, das sich durch spannende Partien, ein attraktives Teilnehmerfeld und ein umfangreiches Rahmenprogramm auszeichnet, verspricht hochklassigen Budenzauber für Fußballfans aus der Region.

In zwei Gruppen messen sich insgesamt 11 Mannschaften, darunter sind auch ambitionierte Teams. Mit vier Feldspielern und einem Torhüter treten die Teams gegeneinander an. Die Spielzeit beträgt jeweils zwölf Minuten, was für temporeiche und kurzweilige Spiele sorgt.

Die Gruppenphase startet am Samstag um 15:30 Uhr mit der Begegnung zwischen der SG Langenau II und dem SV Asselfingen. Bis in den späten Abend hinein kämpfen die Teams in spannenden Duellen um die bestmögliche Ausgangslage für den zweiten Turniertag.

Entscheidende Spiele am Sonntag

Am Sonntag beginnt das Turnier um 10:30 Uhr mit den weiteren Gruppenspielen, bevor ab 13:30 Uhr die Zwischenrunde startet. Hier treffen die besten Mannschaften aufeinander. Das große Finale, das den Turniersieger des 37. Verwaltungsverbandspokals krönt, wird um 16:32 Uhr angepfiffen.

Neben dem sportlichen Highlight dürfen sich die Besucher auch auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen. Am Samstagabend findet ab 20 Uhr ein Barbetrieb statt, während der Sonntagmorgen mit einem Weißwurstfrühschoppen eingeläutet wird. Für die Verpflegung während des gesamten Turniers ist ebenfalls gesorgt.

Turnier als Highlight der Hallensaison

Der Verwaltungsverbandspokal ist nicht nur ein sportliches Event, sondern auch ein gesellschaftlicher Höhepunkt in der Region. Die einzigartige Atmosphäre in der Pfleghofhalle, gepaart mit spannenden Spielen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, macht das Turnier zu einem Muss für Fußballfans.

Mit dem 37. Verwaltungsverbandspokal in Langenau wird den Zuschauern mit Sicherheit ein packendes Fußballwochenende geboten, das Lust auf mehr macht. Wer am Ende den Pokal in die Höhe reckt, bleibt abzuwarten, doch eines ist sicher: Der Hallenfußball wird in Langenau einmal mehr im Mittelpunkt stehen.