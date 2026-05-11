Spannung im Aufstiegsrennen: Siegburg verkürzt auf einen Punkt! Durch den Sieg gegen den 1.FC Düren ist der Siegburger SV nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Bergisch Gladbach von Niklas Lohrer · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der Siegburger SV ist die formstärkste Mannschaft der Rückrunde. – Foto: Lucy Neuber

Der Siegburger SV 04 bleibt im Aufstiegskampf der Mittelrheinliga voll im Rennen und gewinnt beim 1. FC Düren mit 2:1. Durch die gleichzeitige Niederlage von Tabellenführer Bergisch Gladbach verkürzte der SSV den Rückstand auf Platz eins auf nur noch einen Punkt. Matchwinner war erneut William McIntosh, der nach seinem Dreierpack in der Vorwoche diesmal doppelt traf.

Fehler bringt Siegburg früh auf Kurs Die Partie nahm zunächst nur schleppend Fahrt auf, ehe ein Fehler im Dürener Aufbauspiel den Gästen die Führung ermöglichte. Nach einem misslungenen Pass von Yannick Marko legte Nico Kuhbier quer auf McIntosh, der in der 21. Minute zum 0:1 einschob. Der Treffer öffnete die Partie spürbar. Düren antwortete beinahe postwendend, doch nach einem Abschluss von Tomoki Kitagawa rettete Mamy Condé kurz vor der Linie. Statt des möglichen Ausgleichs schlug Siegburg erneut eiskalt zu: Wieder bereitete Kuhbier vor, wieder vollendete McIntosh. Das 0:2 fiel in der 30. Minute.

Düren kämpft sich zurück Die Hausherren zeigten jedoch Moral und kamen noch vor der Pause zurück ins Spiel. Nach einer Ecke drückte Kitagawa den Ball in der 35. Minute zum 1:2 über die Linie. Nur wenige Minuten später lag sogar der Ausgleich in der Luft, doch SSV-Keeper Jens Fikisi rettete stark gegen Kitagawa. Siegburg verteidigt den Vorsprung Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. McIntosh hätte beinahe seinen nächsten Hattrick perfekt gemacht, doch ein Mitspieler stand unglücklich im Weg. Später lenkte Marko einen weiteren Abschluss des Angreifers stark über die Latte.