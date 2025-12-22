Spannung bis zur letzten Sekunde: Duhner SC gewinnt Möbel-Cup

Der zweite Turniertag des Möbel-Cups bot für neutrale Beobachter beste Unterhaltung. Sowohl im zunächst durchgeführten zweite Vorrundenteil als auch in der Endrunde gab es keine dominante Mannschaft. Die Teams duellierten sich auf Augenhöhe, wobei der Duhner SC zum strahlenden Sieger avancierte und einen großen Schritt in Richtung Masters-Cup schaffte.

Dabei stand der Kreisliga-Spitzenreiter in der Gruppe B bereits kurz vor dem Aus. Im finalen Gruppenspiel gegen Ausrichter Lamstedt lag er bereits mit 3:0 im Hintertreffen, drehte dann aber auf und gewann dank eines gehaltenen Neunmeters von Dennis Glüsing mit 4:3. Sergio González gelang 40 Sekunden vor Schluss das entscheidende Tor. Statt auf Rang vier kletterte der DSC (7 Punkte) noch auf Rang zwei hinter Rot-Weiss Cuxhaven (7). Der FC Cuxhaven (6) belegte nach wechselhaften Auftritten den dritten Platz vor der zunächst stark aufspielenden Spielvereinigung BISON (6). Der bis zur letzten Minute die Chance auf das Erreichen der Endrunde besitzende TSV Lamstedt (3) wurde sogar Letzter.

In der Gruppe A herrschten am Freitag klarere Verhältnisse. Der TSV Altenwalde und die Sportfreunde Sahlenburg qualifizierten sich recht souverän für die Endrunde. Dort spielten sie ebenfalls eine starke Rolle. Beide Teams schnupperten am Turniersieg. Die spielstarken Sahlenburger um den herausragend aufgelegten Torhüter Senad Lekaj, der eigentlich Feldspieler ist, unterlagen in einem dramatischen letzten Spiel Duhnen mit 3:5. Der DSC bezwang zuvor bereits das in der Endrunde sieglos bleibende Rot-Weiss Cuxhaven mit 4:1 und musste nun auf Schützenhilfe hoffen. Diese gab RWC durch ein 2:2 gegen de TSV Altenwalde, der im gesamten Turnierverlauf ungeschlagen blieb, aber dennoch nur Rang zwei belegte.

Dafür durfte sich der TSV über gleich zwei individuelle Auszeichnungen freuen. Jan-Lukas Mergard wurde bester Torschütze, Marlon Plehn zum besten Torhüter gewählt. Den Titel des besten Spielers gewann Gabriel Costa (Rot-Weiss Cuxhaven). Weiter geht es für alle Beteiligten kurz nach dem Jahreswechsel beim zweiten von drei Qualifikationsturnieren in Cadenberge. Dort werden die Teams wieder den Masters-Punkten hinterherjagen, von denen der Duhner SC als Turniersieger zehn und die SG Am Dobrock als erfolgloseste Mannschaft nur einen einsammelte.