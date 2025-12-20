Mit FuPa-TV: Altenwalde dominiert Tag eins beim Möbel-Cup

Der TSV Lamstedt richtet das erste von drei Qualifikationsturnieren zum 36. Masters-Cup aus. Der erste Tag lieferte bereits einige Erkenntnisse. Besonders der TSV Altenwalde hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Der Bezirksligist wurde seiner Favoritenrolle nämlich sehr überzeugend gerecht. Er startete mit zwei glatten 4:0-Erfolgen über die SG Am Dobrock und den TSV Geversdorf ins Turnier. Im Stadtduell mit Sahlenburg schenkten sich beide Teams nichts. Eric Mehaux erzielte in der letzten Minute das Siegtor für den TSV, der auch im finalen Gruppenspiel gegen Otterndorf mit 1:0 gewann.

Hinter Altenwalde zogen die im letzten Jahr zwei der drei Qualifikationsturniere gewinnenden Sportfreunde Sahlenburg in die Endrunde ein. Zwei Erfolge über Geversdorf und Am Dobrock sowie ein Remis gegen Otterndorf brachten Rang zwei. Der TSV Geversdorf fand sich noch ein Stück von seiner Bestform entfernt und wurde Dritter. Dahinter trudelten der gleich dreimal Unentschieden spielende TSV Otterndorf und die SG Am Dobrock ein.