Mit FuPa-TV: Altenwalde dominiert Tag eins beim Möbel-Cup

Der TSV Lamstedt richtet das erste von drei Qualifikationsturnieren zum 36. Masters-Cup aus. Der erste Tag lieferte bereits einige Erkenntnisse. Besonders der TSV Altenwalde hinterließ einen bleibenden Eindruck.
Der Bezirksligist wurde seiner Favoritenrolle nämlich sehr überzeugend gerecht. Er startete mit zwei glatten 4:0-Erfolgen über die SG Am Dobrock und den TSV Geversdorf ins Turnier. Im Stadtduell mit Sahlenburg schenkten sich beide Teams nichts. Eric Mehaux erzielte in der letzten Minute das Siegtor für den TSV, der auch im finalen Gruppenspiel gegen Otterndorf mit 1:0 gewann.
Hinter Altenwalde zogen die im letzten Jahr zwei der drei Qualifikationsturniere gewinnenden Sportfreunde Sahlenburg in die Endrunde ein. Zwei Erfolge über Geversdorf und Am Dobrock sowie ein Remis gegen Otterndorf brachten Rang zwei. Der TSV Geversdorf fand sich noch ein Stück von seiner Bestform entfernt und wurde Dritter. Dahinter trudelten der gleich dreimal Unentschieden spielende TSV Otterndorf und die SG Am Dobrock ein.
Möbel-Cup: Der Spielplan im Überblick
Der TSV Altenwalde und die Sportfreunde Sahlenburg werden am heutigen Samstag gegen 20.00 Uhr die Endrunde eröffnen. Zuvor laufen ab 17.00 Uhr bereits die Begegnungen der Gruppe B. Diese wird vom Titelverteidiger Rot-Weiss Cuxhaven angeführt. Er misst sich mit den Stadtrivalen FC Cuxhaven sowie Duhnen, der Spielvereinigung BISON und dem Ausrichter.