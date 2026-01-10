Spannung ab Spiel eins beim Viersener Hallenturnier

Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, steht Viersen wieder ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Ab 14 Uhr kämpfen acht Mannschaften in zwei Vierergruppen um den Titel in der Sporthalle Löh am Konrad-Adenauer-Ring. Ausrichter des Turniers ist der BWC Viersen.

Süchteln als Titelverteidiger beim Masters

Im vergangenen Jahr sicherte sich der 1. FC Viersen den Stadtmeistertitel mit einem klaren 5:1-Finalsieg gegen den TVAS Viersen. Der TVAS wusste dennoch zu überzeugen, überraschte mit einem starken Turnierverlauf und qualifizierte sich erstmals für das Hallenmasters in Dülken. Für den ASV Süchteln, der zuvor zweimal in Folge Stadtmeister geworden war, blieb am Ende nur Rang drei. Beim anschließenden Hallenmasters in Dülken zeigte die Mannschaft von Trainer Volker Hansen jedoch ihre Klasse und holte dort den Turniersieg.

Auch in diesem Jahr gehört der ASV Süchteln wieder zum erweiterten Favoritenkreis. Trainer Hansen blickt der Hallensaison trotz der kurzen Vorbereitungszeit positiv entgegen: „Nach der Stadtmeisterschaft steht für uns noch das Masters an, bei dem wir Titelverteidiger sind. Wenn ich die Jungs sehe, merkt man, dass sie sich alle auf die Halle freuen. Als Trainer muss man natürlich immer abwägen, weil vier Wochen Vorbereitung relativ kurz sind. Nichtsdestotrotz sollen die Spieler, die in der Halle spielen wollen, das auch gerne tun.“