Spannung ab Spiel eins beim Viersener Hallenturnier

Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, steht Viersen wieder ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Ab 14 Uhr kämpfen acht Mannschaften in zwei Vierergruppen um den Titel in der Sporthalle Löh am Konrad-Adenauer-Ring. Ausrichter des Turniers ist der BWC Viersen.
Im vergangenen Jahr sicherte sich der 1. FC Viersen den Stadtmeistertitel mit einem klaren 5:1-Finalsieg gegen den TVAS Viersen. Der TVAS wusste dennoch zu überzeugen, überraschte mit einem starken Turnierverlauf und qualifizierte sich erstmals für das Hallenmasters in Dülken. Für den ASV Süchteln, der zuvor zweimal in Folge Stadtmeister geworden war, blieb am Ende nur Rang drei. Beim anschließenden Hallenmasters in Dülken zeigte die Mannschaft von Trainer Volker Hansen jedoch ihre Klasse und holte dort den Turniersieg.
Auch in diesem Jahr gehört der ASV Süchteln wieder zum erweiterten Favoritenkreis. Trainer Hansen blickt der Hallensaison trotz der kurzen Vorbereitungszeit positiv entgegen: „Nach der Stadtmeisterschaft steht für uns noch das Masters an, bei dem wir Titelverteidiger sind. Wenn ich die Jungs sehe, merkt man, dass sie sich alle auf die Halle freuen. Als Trainer muss man natürlich immer abwägen, weil vier Wochen Vorbereitung relativ kurz sind. Nichtsdestotrotz sollen die Spieler, die in der Halle spielen wollen, das auch gerne tun.“
Gespielt wird in einer Gruppenphase und einer Finalrunde. Die Spiele dauern jeweils zwölf Minuten. Sportlich verspricht vor allem die Gruppe B große Spannung. Mit dem Dülkener FC, dem 1. FC Viersen, dem ASV Süchteln und dem TVAS Viersen treffen dort mehrere ambitionierte Teams aufeinander. In Gruppe A mit dem TSV Boisheim, dem BWC Viersen, dem SC Viersen-Rahser und der SG Dülken dürfte insbesondere der SC Viersen-Rahser eine gute Rolle spielen, während Gastgeber BWC Viersen auf den Heimvorteil setzt.
Die Platzierungen in der Vorrunde werden nach Punkten, Tordifferenz, erzielten Toren und dem direkten Vergleich ermittelt. Die jeweils zwei besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen die Halbfinalspiele, die ab 16.56 Uhr ausgetragen werden. Das Finale ist für 17.38 Uhr angesetzt.
Der Spielplan für das Turnier in Viersen: BWC Viersen – SG Dülken (14 Uhr), 1. FC Viersen – TVAS Viersen (14.14 Uhr), TSV Boisheim – SC Viersen-Rahser (14.28 Uhr), Dülkener FC – ASV Süchteln (14.42 Uhr), BWC Viersen – TSV Boisheim (14.56 Uhr), ASV Süchteln – 1. FC Viersen (15.10Uhr), SC Viersen-Rahser – SG Dülken (15.24 Uhr), ASV Süchteln – TVAS Viersen (15.38 Uhr), SG Dülken – TSV Boisheim (15.52 Uhr), TVAS Viersen – Dülkener FC (16.06 Uhr), SC Viersen-Rahser – BWC Viersen (16.20 Uhr), 1. FC Viersen – Dülkener FC (16.34 Uhr), Halbfinale 1. Gruppe A – 2. Gruppe B (16.56 Uhr), Halbfinale 2. Gruppe A – 1. Gruppe B (17.10 Uhr), Spiel Platz 3 (17.24 Uhr), Finale (17.38 Uhr)
