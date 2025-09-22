Spannender Pokalfight in Wickerstedt - Oberweimar gewinnt 2:1

Im ersten Spiel des Kreispokals in dieser Saison konnte der VfB gegen leidenschaftlich kämpfende Wickerstedter am Ende etwas glücklich als Sieger vom Platz gehen. Zunächst spielten unsere Herren souverän und gingen folgerichtig durch einen herrlich herausgespielten Treffer mit 1:0 in Führung. Johannes Kuhn nutzte im vollen Tempo eine Ablage von Sebastian Jauß und schoss rechts unten ein - 6. Minute. Doch nach einer gemeinschaftlichen Unachtsamkeit der Defensive folgte ein Elfmeterpfiff. Keeper Grether foulte einen Stürmer und der fällige Strafstoß wurde sicher verwandelt - 1:1 (13.). Danach wurde das Spiel deutlich hektischer. Der VfB blieb Spiel bestimmend, ohne jedoch zwingende Torchancen zu haben. Somit ging es mit dem Remis in die Pause.

Die zweite Halbzeit gestalteten unsere Jungs dann wieder etwas souveräner und sehr robust. Die tapfer kämpfenden Wickerstädter verlangten unserem VfB alles ab. Julius Beier wirbelte vorne unermüdlich und legte dann, als viele sich schon mit einer Verlängerung begnügten, unnachahmlich schön auf Johannes Kuhn auf, der sich die Chance nicht nehmen ließ und auf 2:1 erhöhte (84.).

Letztlich kein schöner Sieg, aber ein Sieg, welcher den VfB in die nächste Pokalrunde bringt. Kommende Woche folgt das Heimspiel gegen Großobringen.