Spannende Konstellationen im Abstiegskampf: Entscheidungsspiel möglich

Diese Konstellationen sind im Abstiegskampf möglich. – Foto: wilhelm gundlach

Das Saisonfinale steht vor der Tür und FuPa Niederrhein wirft einen Blick auf den Abstiegskampf in Bezirksliga, Gruppe 2. Für drei Mannschaften geht es noch um den Klassenerhalt, die Relegation oder eben den direkten Abstieg. DV Solingen II führt die Gruppe mit 33 Zählern an, vor dem mit 31 Zählern punktgleichen SSV Berghausen und der SG Hackenberg. Letztere könnten sogar in ein Entscheidungsspiel kommen.

Im Fall der Fälle könnte es ziemlich kompliziert werden im Abstiegskampf der Bezirksliga 2. Sollten nämlich alle drei nach dem kommenden Spieltag bei 34 Punkten stehen, so müsste auf die Tabelle geblickt werden, in denen ausschließlich die direkten Duelle innerhalb des Vergleich gewertet werden. In diesem konkreten Fall, sähe das folgendermaßen aus:

Die Tabelle im Dreiervergleich:

1. SG Hackenberg 10:5 +5 8Pkt

2. DV Solingen II 9:13 -4 4Pkt

3. SSV Berghausen 5:6 -1 3Pkt

Gewinnt die SG Hackenberg also gegen den SC Viktoria Rott, der SSV Berghausen holt einen Dreier gegen Rot-Weiß Wülfrath und bei Spitzenreiter SV Solingen springt ein Punkt für DV heraus, würde Hackenberg den Klassenerhalt sicher machen, DV Solingen müsste in die Relegation und der SSV Berghausen steigt ab.

Entscheidungsspiel als das wohl spannende Szenario

Natürlich kann es auch dazu kommen, dass zwei Mannschaften am Ende punktgleich stehen. Dann würde der direkte Vergleich zwischen den punktgleichen Teams herangezogen werden. Da hat DV Solingen knapp die Nase vor dem SSV Berghausen, die SG Hackenberg wiederum vor den Solingern. Besonders spannend wäre ein direkter Vergleich zwischen dem SSV und der SG. Denn die beiden stehen im direkten Duell Unentschieden und müssten so ein Entscheidungsspiel austragen – die Antwort, um welchen Platz es dann ginge, kann erst nach dem Spieltag geliefert werden.

Wir haben die Verantwortlichen der Teams im Vorlauf des Saisonfinales gefragt, warum ihre Mannschaft den Klassenerhalt verdient hat. Das waren die Antworten:

Ralf Dietrich – Trainer SSV Berghausen

„Den Klassenerhalt hätten wir aufgrund der guten Rückrunde und den vielen Ausfällen von Leistungsträgern über die gesamte Saison verdient. Es sind die ganz jungen die in die Bresche gesprungen sind.“

Eray Ates – sportlicher Leiter SG Hackenberg

„Wir haben in vielen Spielen bewiesen, dass wir in die Liga gehören und das auch gegen stärkere Teams. Wir haben aber aufgrund von Ausfällen, einige harte Rückschläge erleiden müssen. Ob wir es dann verdient haben oder nicht, zeigt sich am Sonntag und eventuell in den Spielen darauf.“

Sahin Sezer – Trainer DV Solingen

Wir haben in der Rückrunde jede Trainingseinheit genutzt, um unsere Defizite aufzuholen – Grundlagen, Taktik, Mannschaftsgefüge und individuelle Qualitäten. Da mussten wir einfach Überall doppelt so viel investieren. Wir haben nichts geschenkt bekommen, denn wir verdienen uns das alles nur durch Leistung. Ich weiß nicht was die anderen machen, aber wir trainieren brutal.“

Es könnte auf jeden Fall auf ein absurdes Szenario hinauslaufen, wie dieser Abstiegskampf zu Ende oder noch über den kommenden Spieltag hinaus geführt werden könnte. DV wird es gegen den Spitzenreiter, der die Möglichkeit auf den Landesliga-Aufstieg hat, wohl am schwersten haben. Hat sich am vergangene Wochenende gegen den FSV Vohwinkel allerdings schon als Spielverderber bewiesen. Wie es dann am Ende ausgeht, bleibt abzuwarten.

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