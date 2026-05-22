Spätes Siegtor: Fischerhude jubelt im Kellerduell Rotenburger Abstieg so gut wie besiegelt +++ Riede verpasst vorzeitige Rettung von FuPa Lüneburg · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der MTV Riede besaß die Möglichkeit, mit einem Heimsieg über den direkten Konkurrenten TSV Fischerhude-Quelkhorn den Klassenerhalt einzutüten. Stattdessen kehrte neue Spannung im Rennen um den Relegationsplatz ein, während der Rotenburger SV II sich wohl aus der Bezirksliga Lüneburg III verabschieden muss.

In einem umkämpften Begegnung schenkten sich die beiden Kreisrivalen. Allerdings legten sie ihren Fokus auf die Defensivarbeit. Daher war es wenig verwunderlich. dass bis tief in die Schlussphase hinein Treffer ausblieben. In der 84. Minute war dann der aufgerückte Defensivakteur Kevin Sammann zur Stelle und köpfte zum 0:1 ein. Den knappen Vorsprung schleppten die Gäste über die Ziellinie und erfreuten sich an Big Points im Abstiegskampf.