Später Ausgleich schockt die Gäste

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die Topteams Kirchenbirkig/Regenthal und Gößweinstein reiste der FC Pegnitz zur nächsten Mannschaft aus den Top 5 nach Velden. Auf einem spätestens nach dem Vorspiel der zweiten Mannschaften schwer zu bespielenden Boden entwickelte sich kein fußballerischer Leckerbissen. Beide Teams vermieden das Risiko in der eigenen Hälfte zu kombinieren und suchten ihr Heil eher in langen Bällen.

In die zweite Hälfte starteten die Gäste gleich mit einer Drangphase. Einen zu kurz abgewehrten Freistoß von Eichenmüller schnappte sich Stieg und belohnte sich nach längerer Zeit mal wieder mit einem energischen Schuss aus knapp 16 Metern. Die erneute Führung gab den Gästen Sicherheit und es schien lange Zeit so, als sollte nichts mehr anbrennen. Oberes Pegnitztal schaffte es nicht wirklich aus dem Spiel heraus gefährlich zu werden, der FC verpasste es allerdings ebenfalls eigene Angriffe genauer und konsequenter zu Ende zu spielen. Und so wurde es in den letzten 10 Minuten doch noch mal spannend, als die Heimmannschaft ihre physische Präsenz mit groß gewachsenen Spielern im 16er erhöhten und nun durch Ecken und Freistoßflanken mehrfach gefährlich wurden. Eine dieser Standardsituationen fand dann in der Nachspielzeit den eingewechselten Scharrer, der zum 2:2 Ausgleich einköpfte.

Für die Gäste aus Pegnitz ein bitterer Punktverlust, da man sich lange als der sichere Sieger wähnte. Für die Heimmannschaft, im Spiel von einigen verletzungsbedingten Auswechslungen gebeutelt, durchaus ein gewonnener Punkt.