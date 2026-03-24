Späte Entscheidung nach Rot: Ansbach bringt den Spitzenreiter zu Fall! Rote Karte als Wendepunkt: Ansbach nutzt die Überzahl und schlägt den Tabellenführer mit 1:0 in der Schlussphase. von Sophia Waas · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser

Ein Bein stellte sich Unterhaching heute selbst – die Rote Karte leitete die späte Niederlage ein. – Foto: Mike Megapix, Pressefoto-Bildr

Großer Abend im Xaver-Bertsch-Sportpark: Die SpVgg Ansbach empfängt im Nachholspiel des 19. Spieltags den Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. Während die Gäste mit vier Siegen ohne Gegentor im Rücken anreisen, plagt sie weiterhin die Chancenverwertung. Zudem steckt der frühere Bundesligist mitten in einer kräftezehrenden englischen Woche – das vierte Spiel binnen elf Tagen. Ansbach hingegen will nach der ersten Niederlage 2026 die richtige Reaktion zeigen und hofft auf eine Überraschung vor heimischer Kulisse.

Lange Zeit deutete vieles auf den erwarteten Spielverlauf zugunsten der Gäste hin. Die Vorstädter kontrollierten über weite Strecken die Partie, hatten deutlich mehr Ballbesitz und vor allem die klareren Torchancen. Bereits im ersten Durchgang fehlte nicht viel zur Führung – unter anderem setzte Jorden Aigboje einen Abschluss nur an den Pfosten.

Ansbach verteidigte diszipliniert, stand kompakt und lauerte auf Umschaltmomente, ohne zunächst selbst zwingend zu werden.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen: Unterhaching drückte, Ansbach hielt dagegen. Doch einmal mehr offenbarte sich die größte Schwäche der Gäste – die mangelhafte Chancenverwertung. Hochkarätige Möglichkeiten blieben ungenutzt. Die spielentscheidende Szene folgte in der 69. Minute: Nach einer Tätlichkeit sah Jorden Aigboje die Rote Karte – Unterhaching musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.