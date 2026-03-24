Späte Entscheidung nach Rot: Ansbach bringt den Spitzenreiter zu Fall!

Großer Abend im Xaver-Bertsch-Sportpark: Die SpVgg Ansbach empfängt im Nachholspiel des 19. Spieltags den Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. Während die Gäste mit vier Siegen ohne Gegentor im Rücken anreisen, plagt sie weiterhin die Chancenverwertung. Zudem steckt der frühere Bundesligist mitten in einer kräftezehrenden englischen Woche – das vierte Spiel binnen elf Tagen. Ansbach hingegen will nach der ersten Niederlage 2026 die richtige Reaktion zeigen und hofft auf eine Überraschung vor heimischer Kulisse.
Lange Zeit deutete vieles auf den erwarteten Spielverlauf zugunsten der Gäste hin. Die Vorstädter kontrollierten über weite Strecken die Partie, hatten deutlich mehr Ballbesitz und vor allem die klareren Torchancen. Bereits im ersten Durchgang fehlte nicht viel zur Führung – unter anderem setzte Jorden Aigboje einen Abschluss nur an den Pfosten.
Ansbach verteidigte diszipliniert, stand kompakt und lauerte auf Umschaltmomente, ohne zunächst selbst zwingend zu werden.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen: Unterhaching drückte, Ansbach hielt dagegen. Doch einmal mehr offenbarte sich die größte Schwäche der Gäste – die mangelhafte Chancenverwertung. Hochkarätige Möglichkeiten blieben ungenutzt.
Die spielentscheidende Szene folgte in der 69. Minute: Nach einer Tätlichkeit sah Jorden Aigboje die Rote Karte – Unterhaching musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.
Und dann schlug die Stunde der Hausherren: Ansbach nutzte die Überzahl konsequent aus und wurde in der 86. Minute belohnt. Dino Nuhanovic wurde stark freigespielt und verwandelte aus kurzer Distanz eiskalt zur umjubelten Führung. Der Xaver-Bertsch-Sportpark stand Kopf!
In der Nachspielzeit bot sich sogar noch die große Chance zum zweiten Treffer, doch James Mata setzte den Ball freistehend nur ans Außennetz.
Mit diesem Sieg klettert Ansbach auf Rang neun und setzt ein Ausrufezeichen. Unterhaching hingegen kassiert einen empfindlichen Dämpfer im Titelrennen: Die Erfolgsserie reißt, und die Konkurrenz rückt näher.
Für Ansbach geht es bereits am Samstag in Aubstadt weiter. Unterhaching hat nun etwas mehr Zeit zur Regeneration und empfängt am 2. April zuhause Buchbach.