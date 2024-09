Souveräner 6:0-Sieg: SV Kleestadt II deklassiert SG Raibach/Umstadt

Am 7. Spieltag zeigte der SV Kleestadt II eine starke Vorstellung und sicherte sich mit einem überzeugenden 6:0-Sieg gegen die SG Raibach/Umstadt drei wichtige Punkte. Besonders in der ersten Halbzeit dominierten wir das Spiel und gingen hochverdient mit 4:0 in die Pause.

In der 18. Minute eröffnete S. Hietel nach schöner Vorlage von S. Böhling den Torreigen zum 1:0. Raibach/Umstadt hatte zwar einige Chancen, doch kurz vor der Halbzeit übernahmen wir endgültig das Ruder. In der 40. Minute holte P. Berwing einen Elfmeter heraus, den C. Reymendt souverän zum 2:0 verwandelte. Nur drei Minuten später legte A. Hoffmann mustergültig für C. Reymendt auf, der auf 3:0 erhöhte. P. Berwing setzte dann mit dem Pausenpfiff noch einen drauf und erzielte das 4:0.

Auch in der zweiten Hälfte blieben wir spielbestimmend und hatten zahlreiche Möglichkeiten, das Ergebnis weiter auszubauen. In der 65. Minute bediente der eingewechselte J. Kurz P. Berwing, der zum 5:0 traf. Kurz darauf machte J. Kurz in der 79. Minute nach Vorlage von S. Gürsu seinen ersten Saisontreffer und stellte den 6:0-Endstand her.

Mit dem zweiten Sieg in Folge ohne Gegentor und einer souveränen Leistung setzt der SV Kleestadt seinen positiven Trend fort und bleibt weiter auf Erfolgskurs.