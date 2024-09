Souveräne Sportfreunde lassen nichts anbrennen

„Wir sind von Anfang an nicht im Derby angekommen. Wir waren nicht griffig, nicht da“, erkannte Thomas Graf, Trainer von Kurdistan Düren neidlos die Stärke des Gegners an. „Das war das zweite Spiel in Folge ohne einen einzigen Schuss auf unser Tor. Es war ein Derby heute, und meine Jungs haben das trocken heruntergespielt“, hatte Marcel Demircan, der Coach der Sportfreunde, viele Gründe stolz auf seine Spieler zu sein.

Auf dem schwer bespielbaren Geläuf in Mariaweiler kamen seine Mannen viel besser mit den Gegebenheiten zurecht. Sie setzen nicht auf das „Klein-Klein-Spiel“, schafften es aber trotzdem den Ball über mehrere Stationen weiterzuleiten. Dass die Defensive nichts zuließ, hatte auch viel mit der läuferischen Arbeit des Mittelfelds und der Offensive der Gäste zu tun. Beim frühen ersten Tor erkämpfte sich Kapitän Selim Düskün am Boden per Grätsche einen verloren geglaubten Ball. Mustapha Chahrour kam so auf der rechten Seite an das Spielgerät. Er ließ drei Gegenspieler stehen, steckte auf Marc Wollersheim durch, der gegen seinen Ex-Verein einnetzte (9.).