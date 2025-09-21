Souverän in Runde zwei eingezogen

Die Partie begann schwungvoll auf beiden Seiten: Bereits nach zwei Minuten hatte L. Schmidt die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Keeper Wohlfahrt. Auf der Gegenseite versuchte es Betz mit einem Heber aus 20 Metern – der Ball landete auf dem Tornetz (4.). Schwarza übernahm in der Folge die Initiative: J. Spindler verzog knapp (11.), ehe der Gastgeber überraschend in Führung ging. Eine Flanke von rechts prallte T. Oschmann unglücklich ans Knie – und von dort unhaltbar in den Winkel zum 1:0 (23.). Die Antwort der 83iger ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später setzte sich L. Hercher auf der linken Seite durch und traf aus spitzem Winkel zum Ausgleich (28.). Wenige Minuten später drehte Spindler nach langem Ball von A. Kindermann die Partie zum 1:2 (31.). Nun lief es bei Schwarza: Pakstaitis erhöhte nach starker Kombination auf 1:3 (41.), und kurz vor der Pause sorgte D. Oppolzer mit einem satten Schuss für das 1:4 (45.).

Nach dem Seitenwechsel hätte Müller für die Hausherren noch einmal verkürzen können, vergab jedoch freistehend (50.). Danach dominierten unsere Jungs endgültig: Oday traf zum 1:5 (65.), Oppolzer legte nur vier Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 1:6 nach (69.). Kapitän Köhne hatte Pech, als sein Schuss am Pfosten landete (73.). Die Gastgeber schwächten sich zusätzlich durch eine Gelb-Rote Karte für Betz (75.). Schiedsrichter Weinmar beendete eine insgesamt faire Begegnung pünktlich.