"Sonderspielrunden" in A- und B-Junioren-Bundesligen Auf seiner Sitzung am Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Einführung eines neuen Wettbewerbs im Anschluss an die Saison 2022/2023 in den A-Junioren-Bundesligen und B-Junioren-Bundesligen beschlossen.

Gespielt wird in zwei Phasen. In der Vorrunde (Phase 1) werden die Teams in Vierer- bzw. Fünfergruppen eingeteilt. Dabei berücksichtigt die DFB-Fachgruppe Jugendspielbetriebe regionale Aspekte, sorgt also für möglichst attraktive Paarungen bei gleichzeitig kurzen Fahrtstrecken zwischen den Spielorten. In den Gruppen spielen die Mannschaften jeweils einmal gegeneinander. Vereine, die an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft 2023 teilnehmen, überspringen die Vorrunde und steigen direkt in der Hauptrunde (Phase 2) ein. Hier treffen sie in "Liga A" auf die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppenphase. Die Dritt-, Viert- und Fünftplatzierten spielen in "Liga B" in einer einfachen Runde die Plätze aus.