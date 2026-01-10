Solinger Hallenmasters: Das sind die K.O.-Runden Teilnehmer

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

So lief das Halbfinale:

Im ersten Halbfinale bekam es Gastgeber SV Solingen, der Gruppe A für sich entschied, mit der Reserve des TSV Solingen zu tun. Der SV, der nach einer beeindruckenden Gruppenleistung favorisiert in die Begegnung gegen die Landesliga-Reserve ging, tat sich jedoch lange Zeit schwer: Nach früher Führung durch Schlussmann Robin Wachholder gelang dem TSV der Ausgleich, bevor lange kein weiterer Torerfolg folgte. Erst in der Schlussphase erlöste Mehmet Karakus den Gastgeber und schoss den SV in Finale in der heimischen Halle.

Kurioserweise traf im zweiten Halbfinale dann der DV Solingen auf seine Reserve, die auf die letzten Meter noch das K.O.-Runden-Ticket löste. Doch die Partie entpuppte sich alles andere als ein Freundschaftsspiel: Von Beginn entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der in einem Tor-Spektakel endete. Schlussendlich standen in Summe neun Treffer zu Buche, ganze sechs davon für den Außenseiter DV II. Damit sichert sich die Bezirksliga-Mannschaft des DV auf eindrucksvolle Art und Weise tatsächlich den Final-Einzug.

So lief die Gruppenphase des „großen“ Masters:

Gruppe A:

Gleich in Gruppe A gab sich Titelverteidiger TSV Solingen die Ehre, der auch in diesem Jahr als Favorit auf den Turniersieg galt. Nach der Bezirksliga-Meisterschaft im Vorjahr ging der TSV als einziger Landesligist der Gruppe an den Start, weshalb der Einzug in die K.O.-Phase auch dieses Jahr das klare Ziel war. Doch insbesondere eine Mannschaft sollte es den Blau-Weißen schwer machen: Gastgeber SV Solingen 08/10 präsentierte sich in Bestform und ließ keinen einzigen Zähler liegen, womit der Gruppensieg gesichert war.

Der TSV hingegen musste bis zum Schluss zittern, da der Titelverteidiger auf Schützenhilfe seitens des BV Gräfrath angewiesen war, und flog schlussendlich tatsächlich aus dem Turnier: Weil Gräfrath nämlich im Abschlussspiel mit 2:4 gegen die Reserve des DV Solingen verliert, sichert sich die Landesliga-Vertretung den Einzug in die K.O.-Runde. Der TSV hingegen muss ebenso wie Gräfrath, die 1.Spvg. Solingen Wald 03 II und Schlusslicht Dersimspor Solingen die Heimreise antreten.

