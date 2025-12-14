 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Solingen-Wald setzt Maßstäbe.
Solingen-Wald setzt Maßstäbe. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Solingen-Wald kann für Oberliga planen, Remscheid-Lage spitzt sich zu

Landesliga: Union Nettetal schlägt Victoria Mennrath, im Topspiel zwischen DV Solingen und FC Kosova Düsseldorf heißt der Sieger 1. SpVg Solingen-Wald 03. Der Aufsteiger steht vor dem Durchmarsch. Der SC Kapellen-Erft setzt ein Ausrufezeichen - und der FC Remscheid das genaue Gegenteil. Die Lage spitzt sich mehr denn je zu.

Spieltag 17 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Union Nettetal schlägt Victoria Mennrath, im Topspiel zwischen DV Solingen und FC Kosova Düsseldorf heißt der Sieger 1. SpVg Solingen-Wald 03. Der Aufsteiger steht vor dem Durchmarsch. Der SC Kapellen-Erft setzt ein Ausrufezeichen - und der FC Remscheid das genaue Gegenteil. Die Lage spitzt sich mehr denn je zu.

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Gestern, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
2
Abpfiff
Ein Topspiel stieg zweifelsfrei zwischen DV Solingen und dem FC Kosova Düsseldorf, der im Auswärtsspiel Moral zeigte. Mohamed Aaross (8.) und Gabriel Binga Pemba (14.) ließen den Tabellenzweiten perfekt starten, doch die Düsseldorfer erholten sich und glichen durch Besim Fazlija (37.) und Roman William Callan (65.) noch zum 2:2-Endstand aus. Auf dem Platz gab es keinen Sieger, auf dem Papier derweil schon, denn Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03 kann die Tabellenführung am Sonntag gegen den 1. FC Wülfrath ausbauen. Außerdem kann der Sieger aus dem Duell zwischen Süchteln und Kapellen-Erft Zweiter werden.

DV Solingen – FC Kosova Düsseldorf 2:2
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Samir Azirar, Ilias El Joudi (71. Sercan Er), Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita (87. Kentaro Fukuta), Mohamed Aaross, Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi (82. Riyan Khan), Gabriel Binga Pemba (71. Tarkan Türkmen), Bilal El Ouamari (79. Birol Can Adibelli) - Trainer: Engin Kizilarslan
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Besim Fazlija (70. Ermir Sadrija), Leon Azemi, Adem Saidi, Agan Ljeza, Shkelqim Hyseni, Egzon-Baijram Zendeli, Qlirim Koshtanjeva, Roman William Callan, Kaito Kajitani (79. Edi Muhamed Haliti) - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Nico Rosen - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Mohamed Aaross (8.), 2:0 Gabriel Binga Pemba (14.), 2:1 Besim Fazlija (37.), 2:2 Roman William Callan (65.)

Gestern, 16:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
2
0
Abpfiff
+Video
Eine durchwachsene Hinrunde endete für Union Nettetal mit einem versöhnlichen Ergebnis: Branimir Galic (52.) und Phillip Spickenbaum (78.) sorgten im zweiten Abschnitt für einen 2:0-Erfolg gegen Victoria Mennrath, weshalb der SCU die Lücke zu den Aufstiegsplätzen etwas geschlossen hat. Allerdings: Mennrath überwintert vor Nettetal.

SC Union Nettetal – Victoria Mennrath 2:0
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Florian Heise, Maurits Kerkman (85. Luka Drca), Pascal Schellhammer, Mats Platen (63. Phillip Spickenbaum), Chisato Suda, Archil Ismail, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov (86. Eron Saraci), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi, Paul Szymanski, Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Branimir Galic (52.), 2:0 Phillip Spickenbaum (78.)

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
4
1
Abpfiff
Natürlich werden im Winter noch keine Meister gekürt, doch nach dem jüngsten 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Wülfrath hat die 1. SpVg Solingen-Wald 03 schon zwölf Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Es müsste im Frühjahr 2026 schon mit dem Teufel zugehen, dass der Aufsteiger den Durchmarsch in die Oberliga verspielt, schließlich muss die Konkurrenz vier Siege aufholen.

Heute, 14:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
3
0
Abpfiff
Aktuell in die Relegation ginge der SC Kapellen-Erft, der im Topspiel gegen den ASV Einigkeit Süchteln ein Ausrufezeichen gesetzt und 3:0 gewonnen hat. Allerdings ist das Rennen um die mögliche Relegation extrem spannend: Zwischen Rang zwei (29 Punkte) und Rang sieben liegen lediglich vier Punkte.

Heute, 14:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
0
1
Abpfiff
Im Tabellenkeller Boden gutzumachen bzw. Rückstände aufzuholen, ist bekannterweise einfacher als an der Spitze. Deshalb sind die sieben Punkte, die der FC Remscheid nach dem 0:1 auf die DJK Gnadental aufholen muss, auch kein uneinholbares Brett. Nach dieser Hinrunde und Rang 16 ist der Traditionsverein allerdings mit die größte Enttäuschung der gesamten Liga.

So liefen die anderen Spiele

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
2
5
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Wülfrath
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TVD Velbert zg.
So., 01.02.26 15:00 Uhr VSF Amern - Victoria Mennrath
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born
So., 01.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Gnadental
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfB 03 Hilden II

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - SG Unterrath
So., 08.02.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Velbert
So., 08.02.26 15:00 Uhr TVD Velbert zg. - SC Union Nettetal
So., 08.02.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - VSF Amern
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
So., 08.02.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DV Solingen
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Aufrufe: 014.12.2025, 18:01 Uhr
André NückelAutor