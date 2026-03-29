Solingen-Wald arbeitet weiter am Kadergerüst für die kommende Saison In der Landesliga, Gruppe 1, setzt 1. Spvg Solingen-Wald 03 weiter auf Kontinuität – und auf echte Identifikationsfiguren. Konstantinos Tsiougaris bleibt dem Verein treu und verlängert seinen Vertrag mindestens über die kommende Spielzeit hinaus. Eine Entscheidung, die nicht nur sportlich, sondern auch emotional Gewicht hat und vielleicht sogar den Weg in Richtung Oberliga begleitet. von Markus Becker · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

Tsiougaris (Mitte) bleibt den Solingern erhalten. – Foto: Claudia Pillekamp

Schon seit den Tagen in der Kreisliga A trägt Konstantinos Tsiougaris das Trikot der 1. Spvg Solingen-Wald 03 – und das ohne Unterbrechung. Nach der Verlängerung von Max Schreckenberg hält sich der Klub damit einen weiteren Dauerbrenner im Kader.

Tsiougaris vertritt das "03-Gen" "Kosta hatte letzte Saison einen gehörigen Anteil am Landesliga-Aufstieg, da er vor allem in beiden Relegationsspielen groß auftrumpfte und zwei Treffer aktiv vorbereiten konnte", schwärmt Chefcoach Daniele Varveri im Zuge der Vertragsverlängerung. "Ein weiterer Spieler mit '03er -Gen' bleibt uns erhalten und diese Tatsache ist für uns und den Verein von großer Bedeutung. Identifikation ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der heute oft zu kurz kommt und bei 03 noch gelebt wird." Im qualitativ vollgepackten Kader der Solinger hat es der Grieche in dieser Saison jedoch gar nicht mehr so leicht. 14 Mal kam der 28-Jährige zum Einsatz, darunter häufig als Joker. Beim 5:0-Sieg gegen den FC Remscheid in der Vorwoche stand er wiederum nach langer Zeit wieder in der Anfangsformation.

Dennoch gilt, wie der Erste Vorsitzende Simon Brams betont: "03 ohne Kosta ist wie Bonnie ohne Clyde. Ob in der Kreisliga oder in der Landesliga, an ihm kommt man einfach nicht vorbei und er ist aus der Mannschaft nicht wegzudenken." Nächster Einsatz von Anfang an? Ob der nächste Schritt nun in die Oberliga führt, werden die kommenden Wochen zeigen. Die Verlängerung mit Tsiougaris könnte aber schon aufzeigen, dass der Verein für den Fall den Kader nicht komplett auf links drehen möchte. Tsiougaris selbst zeigt sich optimistisch für die Zukunft: "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und darüber, weiterhin Teil dieses besonderen Projekts sein zu dürfen. Die tägliche Arbeit mit der Mannschaft bereitet mir große Freude, und es ist deutlich zu erkennen, wie wir als Team kontinuierlich enger zusammenwachsen."