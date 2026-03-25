Verlängert bis 2028: Max Schreckenberg bleibt Solingen 03 treu Ein echtes Eigengewächs der 1. Spvg. Solingen Wald 03 verlängert bis 2028: Max "Junior" Schreckenberg hält dem Landesliga-Primus weiterhin die Treue. von Linus Bien · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Solingen 03 verlängert mit Max Schreckenberg – Foto: Markus Becker

Wenn ein Spieler seinem Jugendverein über Jahre hinweg die Treue hält, ist das für jeden Club etwas besonderes. Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 darf sich über genauso solch einen Spieler freuen: Max Schreckenberg hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Eventuell darf “Junior“ am Ende der Saison sogar den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein feiern.

Trotz Verletzung – Schreckenbergs Zukunft ist bei 03 In der vergangenen Aufstiegs-Saison galt Max Schreckenberg noch als eine absolute Stammkraft in der Verteidigung von Solingen 03. Eine Verletzung zu Beginn der laufenden Spielzeit hat ihm einen Rückschlag beschert, nichtsdestotrotz schätzt Cheftrainer Daniele Varveri seine Treue: „Ein 03er Eigengewächs , das nicht nur für diese Farben und den Verein spielt, sondern dies regelrecht vorlebt. Junior ist Leistungsträger und geht mit Leistung und Einstellung stets voran. Diese Saison hatte ihn eine schwerwiegende Verletzung früh in der Hinrunde außer Gefecht setzt, doch nun findet er allmählich wieder zu alter Stärke zurück und könnte in der Endphase dieser Saison noch sehr wichtig werden.“, erklärt Varveri den Vereinsmedien. Im August vergangenen Jahres noch die absolute Stammkraft gewesen, muss sich Schreckenberg aktuell eher mit Kurzeinsätzen zufrieden geben: „Obwohl er aktuell nicht die gewünschten Einsatzzeiten vorweist, ist uns bewusst, dass wir mit Junior einen absoluten Top-Verteidiger in unseren Reihen haben. Wir sind froh darüber, dass er uns weiter erhalten bleibt“, erzählt sein Trainer optimistisch.

>>> Hier kommt ihr zu Max Schreckenberg Zuvor glänzte der 23-Jährige stets mit Konstanz: In 116 Spielen stand er für Solingen 03 auf dem Platz – davon absolvierte er 105 Spiele in der Bezirksliga und zehn weitere in der aktuellen Landesliga-Saison. Voller Freude blickt er selbst auf seine Zeit bei 03: „Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag zu verlängern und im Sommer in meine zehnte Saison bei 03 zu gehen. Manchmal muss ich mich selber kneifen, um zu realisieren, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Besonders wenn ich sehe wie stark nach wie vor der Zusammenhalt im gesamten Verein von der Jugend bis zum Ältestenrat ist. Nur so hat 03 immer funktioniert. Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich freue mich auf alles was noch kommt“, erzählt Schreckenberg. Familie Schreckenberg ist nicht wegzudenken Was diese Verlängerung so besonders macht: Max ist nicht der einzige Schreckenberg, der sich dem Verein verbunden fühlt. Sein älterer Bruder Tim spielt für die zweite Mannschaft, darüber hinaus erklärt der sportliche Leiter Peter Resvanis, was für eine Stellung die Familie im Verin innehat: „Die komplette Familie Schreckenberg, egal ob es Opa Schreckenberg, den ich hier in Gedenken besonders herausheben möchte, oder die Eltern und sein Bruder Tim, haben ein besonders Verhältnis mit besonderem Feeling im gesamten Verein“, verrät er und freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Es bleibt zusammen was zusammen gehört. Junior hat insbesondere unter dem aktuellen Trainerteam eine besondere Entwicklung genommen und ist ein fester Bestandteil in unseren Zukunftsplanungen im höherklassigen Fußball“, blickt Resvanis auf die kommenden Jahre.