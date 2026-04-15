Solingen 03 muss sich steigern, Sieger aus SGU - Velbert ist durch

Unterrath im Fokus. – Foto: Andreas Bornewasser

Spieltag 28 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 will sich für die Klatsche gegen Unterrath revanchieren - am besten schon bei Victoria Mennrath, doch die Gladbacher brauchen ebenfalls einen Sieg. Am Freitag können außerdem die SG Unterrath und der SC Velbert einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen.

Spieltext SG Unterrath - SC Velbert

Spieltext Mennrath - Solingen 03

Sa., 18.04.2026, 17:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal DV Solingen DV Solingen 17:00 PUSH

Spieltext Nettetal - DV Solingen

Sa., 18.04.2026, 18:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental VfB 03 Hilden VfB Hilden II 18:30 PUSH

Spieltext Gnadental - VfB Hilden II

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln TSV Solingen TSV Solingen 15:00 live PUSH

Spieltext ASV Süchteln - TSV Solingen

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova SSV Bergisch Born SSV Born 15:30 PUSH

Spieltext FC Kosova - SSV Born

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:00 live PUSH

Spieltext FC Remscheid - TuRU 80

Spieltext VSF Amern - SC Kapellen

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid

So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath



30. Spieltag

Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid

So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath

So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II