Solingen 03 muss sich steigern, Sieger aus SGU - Velbert ist durch

Spieltag 28 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 will sich für die Klatsche gegen Unterrath revanchieren - am besten schon bei Victoria Mennrath, doch die Gladbacher brauchen ebenfalls einen Sieg. Am Freitag können außerdem die SG Unterrath und der SC Velbert einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen.
29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II