 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Solingen 03 muss sich steigern, Sieger aus SGU - Velbert ist durch

Landesliga 1: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 will sich für die Klatsche gegen Unterrath revanchieren - am besten schon bei Victoria Mennrath, doch die Gladbacher brauchen ebenfalls einen Sieg. Am Freitag können außerdem die SG Unterrath und der SC Velbert einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen.

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Unterrath im Fokus.
Unterrath im Fokus. – Foto: Andreas Bornewasser

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FC Remscheid

Spieltag 28 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 will sich für die Klatsche gegen Unterrath revanchieren - am besten schon bei Victoria Mennrath, doch die Gladbacher brauchen ebenfalls einen Sieg. Am Freitag können außerdem die SG Unterrath und der SC Velbert einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
19:30live
Spieltext SG Unterrath - SC Velbert

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
20:00
Spieltext Mennrath - Solingen 03

Sa., 18.04.2026, 17:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
17:00
Spieltext Nettetal - DV Solingen

Sa., 18.04.2026, 18:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
18:30
Spieltext Gnadental - VfB Hilden II

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - TSV Solingen

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30
Spieltext FC Kosova - SSV Born

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext FC Remscheid - TuRU 80

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:00
Spieltext VSF Amern - SC Kapellen

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

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