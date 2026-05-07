Solingen 03 holt erfahrenen "Analyst, Kaderplaner und Scout"

Lortz verfügt über ein breites Netzwerk am Mittel- und Niederrhein sowie in der Oberliga Niederrhein und Regionalliga West. Dieses hat er sich unter anderem durch seine Tätigkeiten bei ETB Schwarz-Weiß Essen, der SSVg Velbert und TVD Velbert aufgebaut. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Scouting, Kaderplanung und Videoanalyse. Gerade mit Blick auf die sportliche Entwicklung von Wald 03, das in kurzer Zeit große Schritte gemacht hat und sich auf höhere Aufgaben vorbereitet, soll diese zusätzliche Expertise helfen, die nächsten Entscheidungen noch strukturierter zu treffen. Lortz blickt selbst auf eine vielseitige Laufbahn im Fußball zurück. „Im Sommer 2019 wurde ich nach längerer Abstinenz aus dem Fußball angefragt, die Jugendabteilung beim ETB Schwarz-Weiß Essen zu übernehmen. In diesem Rahmen war ich zunächst als Jugendleiter tätig und übernahm später zusätzlich die Funktion des Geschäftsführers des Oberligisten“, erklärte Lortz den Vereinsmedien.

Lortz bringt Erfahrung aus Velbert und Essen mit Über seine Zeit beim ETB entwickelte sich Lortz zunehmend in den Bereich Analyse und Scouting hinein. „Über die Kontakte zu den damaligen ETB-Trainern Ralf vom Dorp und Karsten Neitzel entwickelte sich zudem mein Einstieg in den Bereich Scouting. Parallel dazu habe ich mich frühzeitig weitergebildet und eine Qualifikation als zertifizierter Vereinsmanager erworben“, sagte er. Nach rund zweieinhalb Jahren führte ihn sein Weg zur SSVg Velbert, wo er ebenfalls zunächst im Jugendbereich tätig war. Ab der Saison 2022/23 arbeitete Lortz im Funktionsteam beziehungsweise Trainerstab und war eng in die sportlichen Prozesse eingebunden. „In dieser Zeit gelang 2023 der Aufstieg in die Regionalliga. Meine Schwerpunkte lagen dabei in den Bereichen Scouting, Kaderplanung und Videoanalyse“, schilderte Lortz.