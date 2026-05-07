Solingen 03 holt erfahrenen "Analyst, Kaderplaner und Scout"

Lortz verfügt über ein breites Netzwerk am Mittel- und Niederrhein sowie in der Oberliga Niederrhein und Regionalliga West. Dieses hat er sich unter anderem durch seine Tätigkeiten bei ETB Schwarz-Weiß Essen, der SSVg Velbert und TVD Velbert aufgebaut. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Scouting, Kaderplanung und Videoanalyse. Gerade mit Blick auf die sportliche Entwicklung von Wald 03, das in kurzer Zeit große Schritte gemacht hat und sich auf höhere Aufgaben vorbereitet, soll diese zusätzliche Expertise helfen, die nächsten Entscheidungen noch strukturierter zu treffen.
Lortz blickt selbst auf eine vielseitige Laufbahn im Fußball zurück. „Im Sommer 2019 wurde ich nach längerer Abstinenz aus dem Fußball angefragt, die Jugendabteilung beim ETB Schwarz-Weiß Essen zu übernehmen. In diesem Rahmen war ich zunächst als Jugendleiter tätig und übernahm später zusätzlich die Funktion des Geschäftsführers des Oberligisten“, erklärte Lortz den Vereinsmedien.
Lortz bringt Erfahrung aus Velbert und Essen mit
Über seine Zeit beim ETB entwickelte sich Lortz zunehmend in den Bereich Analyse und Scouting hinein. „Über die Kontakte zu den damaligen ETB-Trainern Ralf vom Dorp und Karsten Neitzel entwickelte sich zudem mein Einstieg in den Bereich Scouting. Parallel dazu habe ich mich frühzeitig weitergebildet und eine Qualifikation als zertifizierter Vereinsmanager erworben“, sagte er.
Nach rund zweieinhalb Jahren führte ihn sein Weg zur SSVg Velbert, wo er ebenfalls zunächst im Jugendbereich tätig war. Ab der Saison 2022/23 arbeitete Lortz im Funktionsteam beziehungsweise Trainerstab und war eng in die sportlichen Prozesse eingebunden. „In dieser Zeit gelang 2023 der Aufstieg in die Regionalliga. Meine Schwerpunkte lagen dabei in den Bereichen Scouting, Kaderplanung und Videoanalyse“, schilderte Lortz.
Der Kontakt nach Solingen entstand über Peter Resvanis, der als Sportlicher Leiter von Wald 03 weitere Kompetenz in die sportliche Struktur einbinden wollte. „Peter Resvanis fragte bei mir aufgrund meiner Erfahrungen sowie eines guten Netzwerks in den Bereichen Kaderplanung, Analyse und Scouting an. In den Gesprächen wurde schnell deutlich, dass eine gemeinsame sportliche Vision besteht: nachhaltige Kaderplanung, regionale Verankerung sowie die gezielte Entwicklung junger Spieler, um eine leistungsfähige und ausgewogene Mannschaft für noch höhere Aufgaben weiterzuentwickeln“, schildert Lortz.
Resvanis: „03 weiter professionalisieren“
Für Resvanis ist die Verpflichtung auch ein logischer Schritt, um die Verantwortung im sportlichen Bereich breiter aufzustellen. „Wir brauchen weitere Expertise, da meine Möglichkeiten durch meine berufliche Situation, welche ich voller Leidenschaft ausübe, begrenzt sind. Wir müssen nun die Verantwortlichkeiten auf weitere Schultern aufteilen und 03 weiter professionalisieren. Die neue Strategieperiode ist klar“, sagte Resvanis.
Dabei betont die sportliche Leitung ausdrücklich, dass die gewachsenen Strukturen erhalten bleiben sollen. Entscheidungen sollen künftig noch zielgerichteter vorbereitet werden, ohne die bewährte Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und sportlicher Leitung zu verändern. „Die Ausrichtung der hoch anspruchsvollen Kaderplanung für höhere Aufgaben wird nun zielorientiert im gesamten Team konkretisiert. Der Coach hat das letzte sportliche Wort. So ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren unter dem Trainerteam und der Sportlichen Leitung gewachsen. Ein Schlüssel zum Erfolg“, erklärte Resvanis.
Mit Lortz gewinnt Solingen-Wald also nicht nur einen weiteren Fachmann, sondern auch jemanden, der den regionalen Markt kennt und junge Spieler frühzeitig einordnen kann. Genau diese Mischung passt zum eingeschlagenen Weg des Vereins, der sportliche Ambition mit regionaler Verankerung verbinden will. Resvanis fasst die Personalie entsprechend klar zusammen: „Dominik Lortz ist eine Bereicherung für das gesamte 03er Team.“