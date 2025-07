Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Mijatović verlängert langfristig beim FC Bayern

München – Der FC Bayern hat mit Roko Mijatović offenbar einen Plan. Der Vertrag des 17-Jährigen, der ursprünglich bereits bis 2027 lief, wurde vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Saison bereits Stammspieler in der U19 und ist in der kommenden Spielzeit bei Holger Seitz in der Regionalliga Bayern eingeplant.

„Wir sind überzeugt von seinem Talent und glauben an sein Potenzial für den Profifußball“, wird Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter am Campus der Roten nach der Unterschrift des kroatischen U17-Nationalspielers zitiert. „Deswegen freuen wir uns sehr, ihn jetzt noch länger an uns gebunden zu haben.“

Das Abwehrtalent wurde in Bielefeld geboren. Er spielte zunächst bis 2022 bei den Schanzern und wechselte dann an den Campus der Roten in der Ingolstädter Straße. Für die U17 des FC Bayern lief er bislang 23 Mal auf und erzielte vier Tore. Bei der U19 waren es inklusive Youth League 25 Einätze (ein Tor). Für die 2. Mannschaft, für die Innenverteidiger Tarek Buchmann kürzlich sein Comeback gab, durfte er im ersten Testspiel bei der 1:2-Niederlage gegen WSG Tirol 45 Minuten sein Können unter Beweis stellen.