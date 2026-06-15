Sohn eines Weltstars dabei: 1860 gibt Kader zum Trainingsstart bekannt

Wird er ein Anführer des "neuen" TSV 1860? Alex Benede ist zumindest beim Trainingsstart am Montag an der Grünwalder Straße dabei. – Foto: Maximilian Merkl

Mitten in der Krise geht`s wieder los: Ungeachtet des Chaos rund um den TSV 1860 München starten die Löwen am heutigen Montagnachmittag um 15 Uhr in die Vorbereitung. Allerdings ist noch nicht mal sicher, ob die Sechziger nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga überhaupt in der Regionalliga an den Start gehen können. Nichtsdestotrotz hat der Verein, wie zum Ende der vergangenen Woche angekündigt, eine Kaderliste für den Trainingsauftakt veröffentlicht. Die wollen wir euch nicht vorenthalten:

Trainerteam

Alper Kayabunar (Trainer), Vincent Saller (Co-Trainer), Vitus Eicher (TW-Trainer), Tobias Stefer (Athletiktrainer)





Zum Auftakt abwesend:

Paul Bachmann (Tor); Lance Fiedler (Abwehr); Damjan Dordan, Emre Dursun, Xaver Kiefersauer (Mittelfeld); Noah Klose, Fabio Wagner (Sturm)



Wie zu erwarten ist es im Großen und Ganzen die U21, die in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Bayernliga Süd geholt hat. Aus dem Profikader, der die Saison 2025/26 in der 3. Liga sportlich auf Rang acht beendete, ist so gut wie niemand mehr dabei. Hingucker übrigens: Ein gewisser Matthew Collins wird am Montag an der Grünwalder Straße dabei sein. Der 21-Jährige war zuletzt für Austria Salzburg in Österreich am Ball. Nicht unbedingt eine außergewöhnliche Laufbahn. Was der Youngster Besonderes an sich hat? Matthew Collins ist der Sohn von Weltstar Phil Collins. Ob der siebenfache Grammy-Gewinner, bekannt sowohl aus seiner Zeit bei der Band "Genesis" als auch als Solokünstler, nun öfters an der Grünwalder Straße anzutreffen sein wird, ist allerdings nicht überliefert...