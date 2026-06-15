Sohn eines Weltstars dabei: 1860 gibt Kader zum Trainingsstart bekannt

Mitten in der Krise geht`s wieder los: Ungeachtet des Chaos rund um den TSV 1860 München starten die Löwen am heutigen Montagnachmittag um 15 Uhr in die Vorbereitung. Allerdings ist noch nicht mal sicher, ob die Sechziger nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga überhaupt in der Regionalliga an den Start gehen können. Nichtsdestotrotz hat der Verein, wie zum Ende der vergangenen Woche angekündigt, eine Kaderliste für den Trainingsauftakt veröffentlicht. Die wollen wir euch nicht vorenthalten:
Tor
Mauricio Dunker, Leon Erkocaoglan, Stefan Musa
Abwehr
Alexander Benede, Ludwig Estermann, Lasse Fassmann, Finn Fodor, Benedikt Hoppe, Edon Krasniqi, Arian Ortivero Calderon, Jakob Schurz, Justin Thönig
Mittelfeld
Samuel Althaus, Matthew Collins, Lucas Grancay, Loris Husic, Jamie Jenni, Mustafa Tekin, Raphael Wach
Sturm
Luis Azambuja, Emre Erdogan, Arin Garza, Rron Gosalci, Cristian Leone, Brahim Moumou, Noah Plöttner, Sandro Porta, Lucio Saric
Trainerteam
Alper Kayabunar (Trainer), Vincent Saller (Co-Trainer), Vitus Eicher (TW-Trainer), Tobias Stefer (Athletiktrainer)
Zum Auftakt abwesend:
Paul Bachmann (Tor); Lance Fiedler (Abwehr); Damjan Dordan, Emre Dursun, Xaver Kiefersauer (Mittelfeld); Noah Klose, Fabio Wagner (Sturm)
Wie zu erwarten ist es im Großen und Ganzen die U21, die in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Bayernliga Süd geholt hat. Aus dem Profikader, der die Saison 2025/26 in der 3. Liga sportlich auf Rang acht beendete, ist so gut wie niemand mehr dabei. Hingucker übrigens: Ein gewisser Matthew Collins wird am Montag an der Grünwalder Straße dabei sein. Der 21-Jährige war zuletzt für Austria Salzburg in Österreich am Ball. Nicht unbedingt eine außergewöhnliche Laufbahn. Was der Youngster Besonderes an sich hat? Matthew Collins ist der Sohn von Weltstar Phil Collins. Ob der siebenfache Grammy-Gewinner, bekannt sowohl aus seiner Zeit bei der Band "Genesis" als auch als Solokünstler, nun öfters an der Grünwalder Straße anzutreffen sein wird, ist allerdings nicht überliefert...