Sofortiger Abschied: Patrick Hofmann löst Vertrag bei den Kickers auf

"Die Würzburger Kickers und Patrick Hofmann gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag des Offensivspielers wurde aus beruflichen Gründen im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Wir bedanken uns bei Patrick für seinen Einsatz im Kickers-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute und viel Erfolg!", erklärt der Verein in einer offiziellen Mitteilung.



Patrick Hofmann war erst im vergangenen Sommer vom Erzrivalen Schweinfurt 05 an den Dallenberg gekommen. Mit den Schnüdeln feierte er den größten Erfolg seiner Laufbahn: Den Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Den Weg in die 3. Liga ging er allerdings nicht mit, sondern schloss sich dem FWK an. Sportlich spielte er zuletzt bei den Kickers allerdings kaum noch eine Rolle. Seinen letzten Einsatz hatte er im Oktober beim 2:0-Auswärtssieg in Unterhaching absolviert. Ein einziges Mal durfte er in der Startelf ran. Just bei seinem Ex-Verein TSV Aubstadt, wo die Kickers die erste Saisonniederlage kassierten. Insgesamt vier Jahre von 2020 bis 2024 war Hofmann für die Grabfelder aktiv und reifte in "Abscht" zum gestandenen Regionalliga-Spieler heran. Zuvor beackerte er die Außenbahn viele Spielzeiten lang für den Würzburger FV. Beim WFV entwickelte er sich zu einem der besten Flügelspieler der Bayernliga.