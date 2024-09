Soest mit verrücktem Last-Minute-Remis - kein Team knackt 10 Punkte

Die Partie zwischen dem SC RW Maaslingen und dem SC Peckeloh wurde extra wegen des Westfalenpokalkrachers zwischen Peckeloh und dem DSC Arminia Bielefeld auf den 3. Oktober verlegt. Peckeloh schnupperte am Samstag vor 3.000 Zuschauern an der Überraschung und hätte beinahe das Elfmeterschießen erreicht. Der Drittligist erzielte in der Nachspielzeit das Siegtor und verhinderte eine Blamage wie in der 1. Runde, als man nach 90 Minuten nur unentschieden gegen Bezirksligist TuS Lipperreihe gespielt hatte.

Die Partien des 5. Spieltags der Westfalenliga 1:

Preußen Espelkamp – SV Rödinghausen II 0:1

Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Daniel Wessler, Rene Freimuth (90. Philip Wölfing), Dennis Schmidt, Semir Ucar, Paul Ristau (77. Ryo Miyazaki), Ben Klostermann, Tristan Zopf (83. Niklas Hille), Maik Bakin (85. Horly Ngouba Moudouhy), Dimitrios Nemtsis, Faton Islamaj - Trainer: Christian Franz-Pohlmann

SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch (87. Mirkay Güler), Kenson Pierre Bauer, Tim Brinkjost (46. Julian Philipp Frommann), Lennart Braunsmann, Fynn Hagen Rausch-Bönki, Fynn Mewes, Noah Köse, Jannik Kienker (66. Damian Bittner), Arvin Moulai (66. Harun Köse), Noah Heim (86. Tolga Dogan) - Trainer: Lennard Warweg - Trainer: Jan Stromberg

Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mirkay Güler (90.)



FSC Rheda – SuS Neuenkirchen 4:0

FSC Rheda: Dafe Nana, Niklas von Mutius, Justus Kappel-Sudbrock (72. Samuel Kanber), Kelvin Klein, Marcel Lücke, Nils Müller, Fouad Aghnima, Nico Bronsle Siya (72. Engin Günej), Jakob Kappel-Sudbrock (61. Nemanja Milic), Luis Sievers (68. Suad Ak), Eugen Dreichel (72. Ali Emre Cinar) - Trainer: Vittorio Lombardi

SuS Neuenkirchen: Marvin Wiesmann, Mirko Janning, Jan Wiegers, Marco Diekmann, Jan Rauße (65. Noah Scheipers), Nick Petlach, Leon Varelmann (80. Johannes Bömer), Luca Bültel, Marvin Egbers, Fin Menzel, Lennart Theismann (75. Alp Eren Arslan) - Trainer: Thorsten Schmidt

Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 122

Tore: 1:0 Jakob Kappel-Sudbrock (10.), 2:0 Luis Sievers (34.), 3:0 Luis Sievers (38. Foulelfmeter), 4:0 Fouad Aghnima (67.)



Westfalia Kinderhaus – FC Nieheim 1:0

Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Nick Rensing (73. Leeroy Wesbuer), Nelson Odinks Peters (57. Henrik Jakob Hake), Phil Ebbe Möllers, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk, Jendrik Witt, Asmar Paenda, Tim-Lennart Siekmann (57. Felix Ritter), Fabian Witt (82. Brolyn Ojiako) - Trainer: Omid Asadollahi

FC Nieheim: Philip Hildesheim, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde (52. Pascal Otte), Jan Schlenger (83. Jonathan Can), Dirk Büsse, Alexander Wehrmann (56. Giovanni Ovenhausen-Martinez), Julien Kracht, Ahmad Mubin Bakteari, Emirhan Delifer (52. Nelo Donko), Imad Al-Din Mustafic (65. Lars Thorenmeier) - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Ilija Sasanski

Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 101

Tore: 1:0 Florian Graberg (39.)



DJK Grün-Weiß Nottuln – SV Westfalia Soest 3:3

DJK Grün-Weiß Nottuln: Christoph Hunnewinkel, Fabian Kemper, Felix Hesker, Christian Messing, Jens Böckmann, Richard Hermann (64. Fabian Schöne), Noah Hörsting (90. Jonas Düpmann), Marvin Möllers (87. Ludwig Bünker), Richard Joaquim, Lukas Höing (64. Dean Winter), Kevin Stenzel (89. Janis Nikolaev) - Trainer: Marvin Möllers - Trainer: Darius Schwering

SV Westfalia Soest: Lukas Kasparek, Philipp Ratz, Joshua Becker, Nils Topp, Simon Kötter, Arne Krick (66. Gianluca Greco), Sven Nartikoev (76. Leo Tülpanov), Mario Jurss, Steffen Topp (84. Jonah Osterhoff), Niklas Senk (66. Yasin Toy), Lennart Hergenreider (76. Lukas Reipöhler) - Trainer: Dustin Hamel - Trainer: Rene Diasonama - Trainer: Jannik Schürhoff

Schiedsrichter: Lars Sielemann - Zuschauer: 68

Tore: 0:1 Niklas Senk (18.), 1:1 Felix Hesker (72.), 2:1 Kevin Stenzel (76.), 3:1 Dean Winter (83.), 3:2 Lukas Reipöhler (90.+2), 3:3 Yasin Toy (90.+5)

Gelb-Rot: Christian Messing (94./DJK Grün-Weiß Nottuln/)



SV Mesum – Borussia Emsdetten 1:1

SV Mesum: Phil Fockers, Julian Wolf, Tobias Göttlich (69. Christopher Strotmann), Tim Egbers, Hannes Hesping, Philip Grewe, Christian Biermann, Timon Schmitz, Omar Guetat (66. Kevin Ostendorf), Lars Jenders (86. Kim Schürhörster), Julin Muthulingam - Trainer: Pascal Wilmes

Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Linus Schnieders, Henrik Laumann, Kai Leon Deradjat (75. Attila Szabo), Julian Dirks, Laurentin Tuca, Julius Hölscher, Arian Tim Kraushaar, Markus Weidel (78. Arne Moselage), Silas Burke (86. Noah-Jacob Afiemo) - Trainer: Roland Westers

Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 288

Tore: 0:1 Silas Burke (49. Foulelfmeter), 1:1 Lars Jenders (77.)



SG Bockum-Hövel – TuS Hiltrup 1:1

SG Bockum-Hövel: Christopher Balkenhoff, Justin Krausch, Kangkyeom Kim, Ole Danszczyk, Dominik Orlowski (71. Leon Gensicke), Maik Rieping, Jan Oliver Katzer, Michael Rzeha (25. Roem Baran Subasi), Malik Baytar (90. Pascal Müller), Lukas Cofalik (71. Furkan Kocaarslan), Miran Pehlivan (79. Mikail Baytar) - Trainer: Jan Mance

TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Lukas Berger, Nils Kisker (78. Jonas Weißen), Alexander Gockel, Linus Gröger (71. Moritz Pauli), Peter Effing, Felix Bußmann (78. Marko Costa Rocha), Nils Johannknecht (61. Ogün Gümüstas) - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 275

Tore: 1:0 Dominik Orlowski (27.), 1:1 Peter Effing (47.)



Delbrücker SC – SF Ostinghausen 1:2

Delbrücker SC: Simon Tepper, Justin Reineke, Christian Volmari, Levin Borgmeier (46. Tim Atorf), Julian Düsterhus, Jannik Diederichs (62. Aleksandar Stoimenov), Fabian Engelbrecht, Nils Kautschor, Finn Jaster (83. Radu Nicolae Prepelita), Leon Piere Acikel (75. Gian Manuel Pieper), Lukas Hartmann - Trainer: Detlev Dammeier

SF Ostinghausen: Benjamin Pommer, Malte Wieling, Marvin Joswig, Marcel Meuter (67. Luca Mazziotti), Lucas Meuter, Tom Franke, Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (75. Nihat Erdöl), Dario Markovski (58. Kai-Bastian Evers), Lars Schröder, Maurice Osartin Ehikhuemelo (70. Fred Gutmann) - Trainer: Julian Bober

Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Dario Markovski (5.), 0:2 Lars Schröder (42.), 1:2 Lukas Hartmann (66.)