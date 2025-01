So wollen die Tarforster den Abstieg vermeiden

Die Lage: Vier Siegen stehen sieben Remis und acht Niederlagen gegenüber. Beim Tabellenviertletzten stimmt die Anzahl der geschossenen Tore: 39 Mal hat der FSV bislang getroffen. Nur sechs Ligakonkurrenten waren erfolgreicher. 44 Mal schlug es allerdings auch schon im Tarforster Kasten ein. Lediglich fünf Mannschaften sind defensiv schwächer. „Bedingt durch die Wechsel vor der Saison, aber auch aufgrund personeller Ausfälle, haben wir eine Weile gebraucht, um uns zu finden“, berichtet Zöllner. Gerade in der Innenverteidigung war er immer wieder zu Umstellungen gezwungen. Gemäß der Ausrichtung des Vereins galt und gilt es für den FSV-Trainer, (ganz) junge Spieler einzubauen und an das Niveau der Rheinlandliga heranzuführen. Verteidiger Caspar Suder (18) kam von der JSG Hochwald-Saarburg und hat es als Noch-A-Junior bereits auf 17 Einsätze gebracht. Zur ganz jungen Garde zählen ferner Matthias Finsterwalder und Felix Stüber (beide 19/und je 15 Spiele) sowie der gleichaltrige Dustin Knürr, der bislang 14 Mal ran durfte.

„Von Anfang an habe ich eine Entwicklung gesehen“, sagt Zöllner. Punktemäßig schlug sich das aber erst langsam nieder. Nach drei Zählern aus den ersten sieben Partien gab es am 22. September mit dem 3:0 über den TuS Immendorf den ersten Dreier. Drei Punkte aus sechs Spielen schlossen sich an. Stolze zehn Punkte in vier Spielen folgten, ehe es im letzten Match des Jahres ein 1:3 beim VfB Wissen gab. Im Pokal ist der FSV dagegen „im Flow“, wie es Zöllner ausdrückt.