So unterscheiden sich die Wasserpreise im Fußballkreis

Wetzlar. Der Sommer hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen dann doch noch von seiner besten Seite gezeigt. Mit Temperaturen an die 30, bisweilen auch deutlich über 30 Grad, erfreuten sich Sonnenanbeter zahlreicher Möglichkeiten, an der eigenen Bräune zu arbeiten. Bei Fußballern sind die hohen Temperaturen derweil immer ein Streitthema. Doch nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz kann die Hitze zum Thema werden. Vor allem, wenn Wasser zum kostbaren Gut wird. Aus diesem Grund haben wir bei einer kleinen Auswahl an Clubs in der Region mal nachgefragt, wie es mit den Wasserpreisen aussieht.