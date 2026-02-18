Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
So tippt Marcio Blank den 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein
Marcio Blank stürmt für den VfB Homberg - und für FuPa tippt er den 20. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Es stehen viele knappe Spiele an, unter anderem in Jüchen, Sonsbeck, Kleve und Baumberg.
von André Nückel · Gestern, 22:15 Uhr · 0 Leser
Marcio Blank (gelb) spielt seit Sommer für den VfB Homberg. – Foto: Ulrich Laakmann
Die Partien des 20. Spieltags der Oberliga Niederrhein tippt diesmal der junge Stürmer Marcio Blank vom VfB Homberg. Mit 31 Toren und sieben Vorlagen in der Landesliga gehörte der 21-Jährige beim SV Scherpenberg zu den besten Stürmern am Niederrhein und verdiente sich seinen Wechsel nach Homberg. Nach überstandener Verletzungsproblematik feierte er beim 1:1 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler sein Comeback - und tippt an diesem Wochenende auf einen Sieg seines VfB. Mit welchen Ergebnissen er zudem noch rechnet, lest ihr nachfolgend.
Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen
Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen) - 8 Punkte