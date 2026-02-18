 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

So tippt Marcio Blank den 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein

Marcio Blank stürmt für den VfB Homberg - und für FuPa tippt er den 20. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Es stehen viele knappe Spiele an, unter anderem in Jüchen, Sonsbeck, Kleve und Baumberg.

von André Nückel · Gestern, 22:15 Uhr · 0 Leser
Marcio Blank (gelb) spielt seit Sommer für den VfB Homberg.
Marcio Blank (gelb) spielt seit Sommer für den VfB Homberg. – Foto: Ulrich Laakmann

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Die Partien des 20. Spieltags der Oberliga Niederrhein tippt diesmal der junge Stürmer Marcio Blank vom VfB Homberg. Mit 31 Toren und sieben Vorlagen in der Landesliga gehörte der 21-Jährige beim SV Scherpenberg zu den besten Stürmern am Niederrhein und verdiente sich seinen Wechsel nach Homberg. Nach überstandener Verletzungsproblematik feierte er beim 1:1 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler sein Comeback - und tippt an diesem Wochenende auf einen Sieg seines VfB. Mit welchen Ergebnissen er zudem noch rechnet, lest ihr nachfolgend.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

  1. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler) - 15 Punkte
  2. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
  3. Tim Wilke (Trainer SV Budberg) - 13 Punkte
  4. Simon Büttgenbach (Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden - 12 Punkte
  5. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst) - 10 Punkte
  6. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
  7. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen) - 8 Punkte
  8. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck) - 6 Punkte
  9. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
  10. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
  11. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Marcio Blank setzt auf Jüchen, ETB SW Essen und seinen VfB Homberg

VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG

Sa., 21.02.2026, 18:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
18:30live
Jüchen ist zuhause noch ungeschlagen, deshalb denke ich, dass sie auch das Derby gegen Holzheim für sich entscheiden.

TIpp: 2:0

FC Büderich - SC St. Tönis

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:30live
Eine gute Paarung, wie ich finde. Beide Teams werden versuchen, zu gewinnen, einen Sieger wird es aber nicht geben.

Tipp: 2:2

1. FC Kleve - 1. FC Monheim

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00
Der 1. FC Kleve und der 1. FC Monheim benötigen beide dringend die Punkte, Kleve sogar noch etwas mehr. Ich tippe aber auf Monheim.

Tipp: 1:2

TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.02.2026, 16:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
16:30live
Meerbusch hat die letzten beiden Spiele 1:0 gewonnen und wichtige Punkte geholt, daher rechne ich auch gegen Frintrop mit einem Sieg.

Tipp: 2:1

SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00live
Eine ähnliche Ausgangslage wie zwischen Kleve und Monheim - und deshalb auch ein ähnliches Ergebnis. Sonsbeck wird knapp verlieren.

Tipp: 1:2

SV Biemenhorst - KFC Uerdingen

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:15live
Der KFC Uerdingen hat eine gute Phase, die er in Biemenhorst bestätigen wird.

Tipp: 0:2

Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00
Dingden kenne ich noch aus der Landesliga. Es ist immer sehr unangenehm, dort zu spielen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass der Tabellenführer die Partie zieht.

Tipp: 1:2

SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00
Zwei sehr starke Teams, aber Schonnebeck hat in diesem Duell den Vorteil und wird ihn auch nutzen.

Tipp: 2:1

Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00
Wir haben aus den letzen beiden Spielen was gut zu machen! Baumberg ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Wir sind zwar punktgleich, aber ich bin sehr optimistisch.

Tipp: 1:3

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: