So tippt Marcio Blank den 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein

Die Partien des 20. Spieltags der Oberliga Niederrhein tippt diesmal der junge Stürmer Marcio Blank vom VfB Homberg. Mit 31 Toren und sieben Vorlagen in der Landesliga gehörte der 21-Jährige beim SV Scherpenberg zu den besten Stürmern am Niederrhein und verdiente sich seinen Wechsel nach Homberg. Nach überstandener Verletzungsproblematik feierte er beim 1:1 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler sein Comeback - und tippt an diesem Wochenende auf einen Sieg seines VfB. Mit welchen Ergebnissen er zudem noch rechnet, lest ihr nachfolgend.

Jüchen ist zuhause noch ungeschlagen, deshalb denke ich, dass sie auch das Derby gegen Holzheim für sich entscheiden.

FC Büderich - SC St. Tönis

Eine gute Paarung, wie ich finde. Beide Teams werden versuchen, zu gewinnen, einen Sieger wird es aber nicht geben. Tipp: 2:2

1. FC Kleve - 1. FC Monheim

Der 1. FC Kleve und der 1. FC Monheim benötigen beide dringend die Punkte, Kleve sogar noch etwas mehr. Ich tippe aber auf Monheim. Tipp: 1:2 TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

Meerbusch hat die letzten beiden Spiele 1:0 gewonnen und wichtige Punkte geholt, daher rechne ich auch gegen Frintrop mit einem Sieg. Tipp: 2:1 SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

Eine ähnliche Ausgangslage wie zwischen Kleve und Monheim - und deshalb auch ein ähnliches Ergebnis. Sonsbeck wird knapp verlieren. Tipp: 1:2 SV Biemenhorst - KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen hat eine gute Phase, die er in Biemenhorst bestätigen wird. Tipp: 0:2 Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

Dingden kenne ich noch aus der Landesliga. Es ist immer sehr unangenehm, dort zu spielen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass der Tabellenführer die Partie zieht. Tipp: 1:2 SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden

Zwei sehr starke Teams, aber Schonnebeck hat in diesem Duell den Vorteil und wird ihn auch nutzen. Tipp: 2:1 Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

