So sehen die Gruppen in der Junioren-Niederrheinliga-Quali aus Ab 17.30 Uhr lost der Fußballverband Niederrhein (FVN) die Gruppen für die bevorstehende Qualifikation zur A-, B- und C-Junioren-Niederrheinliga aus. Alle Entwicklungen rund um die Auslosung könnt ihr in diesem Ticker verfolgen. von Markus Becker · Heute, 15:27 Uhr · 0 Leser

Symbolbild einer Auslosung. – Foto: Imago Images

In jeweils vier Vierergruppen werden die noch ausstehenden Teilnehmer für die Niederrheinliga 2026/27, die höchste Spielklasse auf Verbandsebene, ermittelt. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus jeweils vier Mannschaften der abgeschlossenen Niederrheinliga-Saison sowie den bestplatzierten Teams der darunterliegenden überregionalen Ligen zusammen. Bei den A- und B-Junioren qualifizieren sich die vier Gruppensieger, der beste Gruppenzweite sowie der Sieger eines Entscheidungsspiels zwischen dem zweit- und drittbesten Gruppenzweiten für die kommende Niederrheinliga-Saison. Bei den C-Junioren würden nach aktuellem Stand sogar die beiden besten Gruppenzweiten sowie der Gewinner eines Entscheidungsspiels zwischen den beiden übrigen Gruppenzweiten den Sprung in die Niederrheinliga schaffen.

+++ An dieser Stelle werden ab 17.30 Uhr Updates zur Auslosung geführt. Aktualisiert dafür einfach diese Seite. +++ 17.55 Uhr: Damit sind wir auch schon durch. Die jeweiligen Gruppen pflegen wir bei FuPa natürlich zeitnah ein. Wir danken fürs Mitlesen und wünschen viel Spaß bei den Spielen.

17.49 Uhr: Und nun sind wir auch bei den U19-Junioren angekommen. U19-Junioren Gruppe 1