"So noch nicht erlebt": Bornheim mit Auswärtssieg gegen acht Frechener Mittelrheinliga: Frechen führt in Unterzahl, kassiert drei Platzverweise und verliert gegen Aufsteiger Bornheim von Andreas Santner · Heute, 06:31 Uhr · 0 Leser

Am Ende behielt der SSV Bornheim die Oberhand zu Gast in Frechen. – Foto: LaBima

Was als Duell auf Augenhöhe begann, endete in einem turbulenten Spiel mit drei Platzverweisen, hitzigen Diskussionen und Big Points für den SSV Bornheim. Die Gäste setzten sich bei der SpVg Frechen 20 mit 4:1 (0:0) durch. Während Bornheim den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf 13 Punkte ausbaute, war Frechens Trainer Okan Özbay nach Abpfiff stinksauer – vor allem auf die Schiedsrichterleistung.

Chancen, Aluminium – und Rot vor der Pause Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie ohne klare Favoritenrolle. Frechen setzte in der ersten Halbzeit aber die gefährlicheren Akzente. In der 13. Minute traf Kerim Taskale mit einem Distanzschuss den Pfosten, in der 40. Minute setzte Patrick Friesdorf-Weber einen Abschluss an die Latte. Doch im direkten Gegenzug folgte die erste spielentscheidende Szene. Andriy Tykhonov brachte Danny Simmo an der Strafraumkante zu Fall, nachdem dieser bereits am Torhüter vorbei war. Die Folge: Rote Karte wegen Notbremse (41.). Osmaan sprach von „einer harten, aber vertretbaren Entscheidung“.

Frechen führt – trotz Unterzahl Trotz Unterzahl kam Frechen mutig aus der Kabine. In der 50. Minute erzielte Patrick Friesdorf-Weber aus spitzem Winkel das 1:0, nachdem ein Ball im Strafraum nicht konsequent geklärt worden war. Die 250 Zuschauer sahen eine Mannschaft, die sich keineswegs versteckte. Doch Bornheim antwortete prompt. In der 62. Minute köpfte Julio Molongua nach einer Flanke aus dem Halbfeld zum 1:1 ein – „perfekt gegen die Laufrichtung des Torhüters und unhaltbar“, wie Osmaan schilderte. Zehn Minuten später drehte Bornheim die Partie. Nils Wolters legte quer auf Marius Jennes, der nur noch einschieben musste (72.).