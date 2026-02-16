So lief die Vorbereitung der Staffel 1-Westfalenligisten

– Foto: Stefan Wietzorek

Ein Nachholspiel fand am vergangenen Wochenende statt. Die SF Ostinghausen besiegte den SuS Neuenkirchen mit 3:1. SFO-Coach Kai Evers war entsprechend zufrieden: "Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir wussten ja nicht genau, wo wir stehen. Nach einer sehr schwierigen Wintervorbereitung haben es die Jungs sehr gut gemacht. Es war das erwartete Spiel mit viel Ballbesitz gegen einen Gegner, der zumeist tief stand und auf Umschaltmomente hoffte. Vorne hat Neuenkirchen richtig Qualität, aber das haben wir sehr gut hinbekommen."

Das zweite Nachholspiel zwischen Maaslingen und Mesum fiel witterungsbedingt aus. Beide verschafften sich noch kurzfristig Testspielgegner.

Unter der Woche steht insbesondere der Westfalenpokal-Auftritt des SC Peckeloh gegen Regionalligist Sportfreunde Lotte im Fokus, bevor es am nächsten Wochenende wieder für alle um Punkte geht.

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller Testspiele:

Hinweis: Alle Ergebnis aus Sicht der Westfalenligisten.