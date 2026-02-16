So lief die Vorbereitung der Staffel 1-Westfalenligisten

Ein Nachholspiel fand am vergangenen Wochenende statt. Die SF Ostinghausen besiegte den SuS Neuenkirchen mit 3:1. SFO-Coach Kai Evers war entsprechend zufrieden: "Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir wussten ja nicht genau, wo wir stehen. Nach einer sehr schwierigen Wintervorbereitung haben es die Jungs sehr gut gemacht. Es war das erwartete Spiel mit viel Ballbesitz gegen einen Gegner, der zumeist tief stand und auf Umschaltmomente hoffte. Vorne hat Neuenkirchen richtig Qualität, aber das haben wir sehr gut hinbekommen."
Das zweite Nachholspiel zwischen Maaslingen und Mesum fiel witterungsbedingt aus. Beide verschafften sich noch kurzfristig Testspielgegner.
Unter der Woche steht insbesondere der Westfalenpokal-Auftritt des SC Peckeloh gegen Regionalligist Sportfreunde Lotte im Fokus, bevor es am nächsten Wochenende wieder für alle um Punkte geht.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller Testspiele:
Hinweis: Alle Ergebnis aus Sicht der Westfalenligisten.
SC Westfalia Kinderhaus
17. bis 19. Dezember Ausber-Cup
26. bis 30. Dezember HSM Münster
3. Januar Davertpokal
SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - FC Eintracht Rheine (OL) 2:1
SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SpVgg Vreden (OL) 4:1
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL) 4:0
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (WL) 2:2
SC RW Maaslingen
11. Januar RWM-Sponsoren-Cup
SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL) 1:4
SO, 7. Februar, 15 Uhr (A) - BV Bad Lippspringe (LL) 2:1
DO, 12. Februar, 19.30 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL) 7:0
SO, 15. Februar, 17.30 Uhr (H) - SVKT 07 Minden (LL) 1:0
FSC Rheda
3. Januar Hohenfelder Cup
DO, 15. Januar, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (RL) 1:9
SA, 17. Januar, 16 Uhr (H) - Westfalia Rhynern (OL) 1:4 (Tönnies-Arena)
SA, 24. Januar, 13 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL) 2:0
DO, 29. Januar, 19 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL) 0:0 (Tönnies-Arena)
SA, 7. Februar, 18 Uhr (H) - Delbrücker SC (LL) 3:3
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL) 5:2
SV Mesum
3. Januar HSM Rheine
SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - TuS Hiltrup (OL) 1:5
SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - SC Greven 09 (BL) 1:3
SO, 8. Februar, 12 Uhr (A) - Vorwärts Nordhorn (LL) 3:0
SO, 15. Februar, 13 Uhr (H) - TSV Venne (BL) 5:2
SC Peckeloh
20. Dezember Christmas Cup
26. - 28. Dezember Haller Kreisblatt-Cup
3. Januar Hohenfelder Cup
DI, 13. Januar, 18.30 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 1:3
SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 2:0
MI, 21. Januar, 19 Uhr (A) - RW Ahlen (OL) 3:1
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - ASK Ahlen (LL) 6:4
DO, 5. Februar, 19 Uhr (H) - SC Herford (LL) 4:2
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL) 5:0
MI, 11. Februar, 19 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL) 4:2
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL) 6:1
MI, 18. Februar, 19 Uhr (H) - Sportfreunde Lotte (RL) (Westfalenpokal)
SuS Neuenkirchen
MI, 14. Januar, 19.45 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:2
SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SC Spelle-Venhaus (OL) 3:4
SO, 1. Februar, 14 Uhr (A) - ASC Schöppingen (BL) 2:2
MI, 4. Februar, 20 Uhr (A) - SC Altenrheine (LL) 0:1
SA, 7. Februar, 15 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL) 2:1
SA, 14. Februar, Nachholspiel bei SF Ostinghausen 1:3
Eintracht Ahaus
27. Dezember HSM Ahaus
SO, 25. Januar, 13 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 2:4
SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - SpVg Emsdetten 05 (LL) 3:1
SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL) 1:4
DI, 10. Februar, 19 Uhr (A) - SW Holtwick (BL) 4:1
SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - SV Holthausen-Biene (OL) 3:0
VfL Theesen
27. bis 30. Dezember HSM Bielefeld
10. Januar Glas-Wulfmeier-Cup
FR, 16. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Verl II (OL) 0:3
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV Heide Paderborn (LL) 3:1
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL) 1:0
GW Nottuln
SA, 17. Januar Polpublik-Cup
SO, 18. Januar, 13 Uhr (A) - TuS Altenberge (BL) 2:3
SA, 24. Januar, 13 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:2 (45 Minuten)
SA, 24. Januar, 15 Uhr (A, in Gievenbeck) - SC Preußen Münster II (OL) 0:3 (45 Minuten)
SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (LL) 1:1
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - SW Holtwick (BL) 5:0
SA, 7. Februar, 12 Uhr (H) - Borussia Münster (LL) 5:0
SA, 14. Februar, 13 Uhr (H) - SV Vestia Disteln (WL) 1:3
Borussia Emsdetten
SO, 1. Februar, 13 Uhr (A) - 1. FC Nordwalde (BL) 1:3
SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (WL) 0:4
SA, 14. Februar, 14 Uhr (A) - SpVg Emsdetten 05 (LL) 1:2
SF Ostinghausen
SA/SO, 4./5. Januar - Röhrtal Cup
SA/SO, 10./11. Januar - Sparkassen Masters
MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) 7:1
SA/SO, 17./18. Januar - Sparkassen Masters Endrunde
SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - Westfalia Rhynern (OL) 0:10
FR, 6. Februar, 19 Uhr (A) - TuS Sundern (LL) 3:2
SA, 14. Februar, Nachholspiel gegen den SuS Neuenkirchen 3:1
FC Nordkirchen
3. Januar Davertpokal
SA, 31. Januar, 17.30 Uhr (A) - BSV Schüren (WL) 1:0
SA, 7. Februar, 15 Uhr (A) - RW Ahlen (OL) 2:2
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Hammer SpVg (LL) 2:0
SO, 15. Februar, 14 Uhr (A) - SV SW Lembeck (BL) 0:2
SV Rödinghausen II
SO, 18. Januar, 13.15 Uhr (H) - TSV Wetschen (OL) 0:2
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SC Verl II (OL) 2:0
SA, 14. Februar, 15.45 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL) 2:2
FC Kaunitz
20. Dezember Christmas Cup
SO, 18. Januar, 14 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 0:2
MI, 21. Januar, 19 Uhr (H) - Delbrücker SC (LL) 2:4
MI, 4. Februar, 19 Uhr (H) - VfB Schloß Holte (BL) 3:1
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL) 2:2
SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - Post TSV Detmold (LL) 4:1
SV Westfalia Soest
SA/SO, 10./11. Januar - Sparkassen Masters
DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - Königsborner SV (LL) 3:4
SA, 17. Januar, 17 Uhr (H) - SV Schmallenberg/Fredeburg (WL) 2:0
SO, 18. Januar - Sparkassen Masters Endrunde
DO, 22. Januar, 19.30 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL) 2:3
MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SuS Bad Westernkotten (LL) 4:1
SO, 1. Februar, 16.45 Uhr (A, in Dröschede) - Beckumer SpVg (LL) 2:0 (2x 30 Minuten)
SO, 1. Februar, 18 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL) 1:6 (2x 30 Minuten)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 2:0
SA, 14. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL) 3:0
FC Preußen Espelkamp
SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - FC Roj Minden (KLA) 12:0
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) 0:1
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Schloß Holte (LL) 1:1
FR, 13. Februar, 19.30 Uhr (H) - VfR Voxtrup (LL) 1:0
DO, 19. Februar, 19.30 Uhr (H) - FC Lübbecke (LL)