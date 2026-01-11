Sparkassen Masters: Diese 27 Teams haben das Finalwochenende erreicht

Nach einer Qualifikation für Reserve-Mannschaften (Kreisliga B bis D) wurden in sieben Vorrunden-Hallen á 14 Mannschaften die 27 Tickets für das große Final-Wochenende am 17./18. Januar in Soest ausgespielt.

Sieben Mannschaften haben als Sieger ihrer Vorrunden-Halle bereits den Finalsonntag am 18. Januar erreicht:

SV Westfalia Soest (WL), SuS Bad Westernkotten (LL), RW Westönnen (BL), TuS SG Oestinghausen (BL), TuS Warstein (KLA), Westfalia Dortmund (KLA) und Hammer SC (KLA).

20 weitere Mannschaften, darunter die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten der Vorrunden, haben sich für die sog. Lucky-Loser-Runde am 17. Januar qualifiziert und werden in vier Gruppen neun weitere Mannschaften für den Sonntag ermitteln:

SF Ostinghausen (WL), BV Bad Sassendorf (BL), FC Neheim-Erlenbruch (BL), SV Hilbeck (BL), Vatanspor Hemer (BL), SuS Cappel (BL), SG Gahmen (KLA), SV BW Alstedde (KLA), SC Sönnern (KLA), SG SW Suttrop/TV Kallenhardt (KLA), TuS GW Allagen (KLA), SSV Hamm (KLA), Gurbetspor Bergkamen (KLB), Germania Hovestadt (KLA), TuS Wadersloh (KLA), SV 03 Geseke (KLA), SC DJK Lippstadt (KLA), SV Germania Esbeck (KLB), Hammer SC II (KLB) und GW Steinhausen (KLB).

Pech hatte TIU Rünthe (KLA), die als schlechtester Viertplatzierter (Vergleich des Torverhältnisses in der K.o.-Runde) ausgeschieden sind.