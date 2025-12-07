So lief der vorletzte Hinrundenspieltag in der Landesliga Niederrhein

____

____

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag

13.12.25 SC Union Nettetal - Victoria Mennrath

13.12.25 DV Solingen - FC Kosova Düsseldorf

14.12.25 VfB 03 Hilden II - TSV Solingen

14.12.25 FC Remscheid - DJK Gnadental

14.12.25 SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln

14.12.25 VSF Amern - SG Unterrath

14.12.25 SC Velbert - SSV Bergisch Born

14.12.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Wülfrath

Victoria Mennrath – FC Remscheid 3:2

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz (90. Vasiko Gogolidze), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (85. Alex Alexandrov), Erjon Duriqi, Paul Szymanski, Paul Trützschler, Johannes Minkiti (90. Marko Mitrasinovic) - Trainer: Marc Trostel

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Ramzi Ben Hamada, Timo Leber (88. Koya Shirahata), Furkan Tasdemir, Furkan Asut, Andrii Pedchenko (69. Luka Ojleski), Stanislao Apicella - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Paul Szymanski (4.), 1:1 Furkan Tasdemir (20.), 1:2 Stanislao Apicella (29.), 2:2 Johannes Minkiti (50.), 3:2 Paul Szymanski (90.+1)

Gelb-Rot: Niklas Burghard (95./FC Remscheid/)



TSV Solingen – VSF Amern 4:1

TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas (90. Daniel Charmelagne Akué), Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Cedric Kareem Ben Zid (46. Tim Schwarz), Alexander Klatt (82. Torben Rüdingloh), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (60. Severin Krayer), Jasper Teske (70. Tom Gray) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Denis Vamara Diabate (84. Louis Uhling), Shogo Taniguchi, Micael Nack, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (70. Adam El Edghiri), Johannes Hamacher, Lamin Fuchs, Malte Knop (57. Toya Okada), Luca Dorsch (60. Niklas Thobrock) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 124

Tore: 0:1 Denis Vamara Diabate (21.), 1:1 Tim Schwarz (48.), 2:1 Severin Krayer (75.), 3:1 Tom Gray (89.), 4:1 Tom Gray (90.+4)



1. FC Wülfrath – VfB 03 Hilden II 3:2

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (85. Nico Köhler), Robin Köhler, Florian Schikowski, Youssef El Boudihi, Gian-Luca Bühring (76. Giuseppe Raudino), Athanasios Xiros (77. Jacob Sami Jawad) - Trainer: Joscha Weber

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Azad Sari, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (54. Shuto Utsugi), Leon Prokshi, Armend Likaj (67. Marijan Prskalo), Abdelilah Zarok (81. Tolga Ceylan), Amine Feldaoui (74. Ali-Imran Coban), Marvin Michell Theis (67. Tymoteusz Konrad Szymanski), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 57

Tore: 1:0 Florian Schikowski (8. Foulelfmeter), 1:1 Azad Sari (43.), 2:1 Arman Corovic (59.), 2:2 Koray Temiz (89.), 3:2 Nico Köhler (90.+1)



ASV Einigkeit Süchteln – SC Velbert 5:1

ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis (78. Justus Küpper), Philipp Kremer (48. Leo Heinrich Rennett), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt (77. Batuhan Arslanoglu), Janpeter Zaum, Leon Falter (66. Bora Nurettin Kat), Leonit Popova (71. Justin Coenen) - Trainer: Volker Hansen

SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec (55. Sandro Dückers), Niklas Strauch (55. Mariano-Valerio Manno), Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil (58. Moritz Overfeld), Laurens Bock (46. Laurenz Schott), Naoufal El Hamdani, Phil Pape, Jovan Gudalovic, Linus Kaminski (63. Tjorben Mithrandir Schlieper) - Trainer: Christian Britscho

Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Janpeter Zaum (4.), 2:0 Leon Falter (27.), 3:0 Philipp Kremer (45.+2), 4:0 Leo Heinrich Rennett (59.), 4:1 Naoufal El Hamdani (82.), 5:1 Bora Nurettin Kat (88.)



SSV Bergisch Born – 1. Spvg. Solingen Wald 03 0:4

SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Frederik Streit, Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Falk Simon Jorch, Julian Bernhard, Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Leander Goralski, Edin Šehić, Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Gianluca Giuseppe Cirillo, Erkan Ari, Nikolaos Skondras, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri

Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg)

Tore: 0:1 Edin Šehić (35.), 0:2 Enes Topal (60.), 0:3 Fabio Di Gaetano (69.), 0:4 Enes Topal (90.)



FC Kosova Düsseldorf – SC Kapellen-Erft 3:1

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Leon Azemi, Adem Saidi, Astrit Hyseni, Lejs Zenuni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza, Qlirim Koshtanjeva, Fatlum Ahmeti, Roman William Callan - Trainer: Ibo Cöl

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Germanos Ioannidis, Efe Özen, Marco Arno Heiermann (57. Leonard Lekaj), Jan Lukas Nosel (74. Maik Ferber), Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Kazuki Hayashi, Leo Stegner (55. Janis Waffenschmidt) - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Jan Bongartz

Tore: 0:1 Alexander Fuchs (19.), 1:1 Egzon-Baijram Zendeli (29. Foulelfmeter), 2:1 (67.), 3:1 (70.)

Rot: Naser Ilazi (83./FC Kosova Düsseldorf/)



DJK Gnadental – TuRU Düsseldorf 3:1

DJK Gnadental: Nico Bayer, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Milos Jesic, Malte Hauenstein, Oliver Wargalla, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Liridon Salihu, Mykyta Kildiiarov, Amin Saouti, Gian Luca Iseni, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Vojno Jesic (48.), 2:0 Vojno Jesic (70.), 3:0 Nico Kaufmann (90.), 3:1 Diyar Turan (90.+6)



SG Unterrath – SC Union Nettetal 0:0

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Alexander Straeten, Aleksandr Rybakov (69. Max Kohmann), Oluremi Martins Williams, Bünyamin Dogan, Ibrahim Jaha (69. Nicholas Farin Horn), Elias Dian, Shuki Hamanosono, Shunya Hashimoto (83. Soru Iwanaga), Antonio Munoz-Bonilla (83. Shunsuke Hidaka) - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Florian Heise, Maurits Kerkman (56. Luka Drca), Jan Pöhler (70. Archil Ismail), Mats Platen, Omar Boudoudou (81. Eron Saraci), Chisato Suda, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov (87. Noel Gergorec), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Selman Karatas - Zuschauer: 75

Tore: keine Tore

_______________