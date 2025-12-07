So lief der vorletzte Hinrundenspieltag in der Landesliga Niederrhein

Der Lauf der 1. Spvg Solingen-Wald 03 wird mit mittlerweile zehn Siegen in Folge schon gruselig. Dahinter ließ die Konkurrenz mit dem SC Kapellen und VSF Amern wieder Punkte liegen.
Auch in Gruppe 2 meinte es der ESC Rellinghausen als heißester Verfolger gut mit Tabellenführer VfB Bottrop. Der Primus holte tags zuvor im Topspiel mit dem SV Scherpenberg nur einen Zähler, doch Rellinghausen ging in der Folge sogar komplett leer gegen den Mülheimer FC aus. Der GSV Moers geriet unterdessen gegen SV Budberg unter die Räder.
17. Spieltag
13.12.25 SC Union Nettetal - Victoria Mennrath
13.12.25 DV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
14.12.25 VfB 03 Hilden II - TSV Solingen
14.12.25 FC Remscheid - DJK Gnadental
14.12.25 SC Kapellen-Erft - ASV Einigkeit Süchteln
14.12.25 VSF Amern - SG Unterrath
14.12.25 SC Velbert - SSV Bergisch Born
14.12.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - 1. FC Wülfrath
Victoria Mennrath – FC Remscheid 3:2
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Jacob Küppers, Noah Kubawitz (90. Vasiko Gogolidze), Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly (85. Alex Alexandrov), Erjon Duriqi, Paul Szymanski, Paul Trützschler, Johannes Minkiti (90. Marko Mitrasinovic) - Trainer: Marc Trostel
FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Ramzi Ben Hamada, Timo Leber (88. Koya Shirahata), Furkan Tasdemir, Furkan Asut, Andrii Pedchenko (69. Luka Ojleski), Stanislao Apicella - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Paul Szymanski (4.), 1:1 Furkan Tasdemir (20.), 1:2 Stanislao Apicella (29.), 2:2 Johannes Minkiti (50.), 3:2 Paul Szymanski (90.+1)
Gelb-Rot: Niklas Burghard (95./FC Remscheid/)
TSV Solingen – VSF Amern 4:1
TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas (90. Daniel Charmelagne Akué), Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Cedric Kareem Ben Zid (46. Tim Schwarz), Alexander Klatt (82. Torben Rüdingloh), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (60. Severin Krayer), Jasper Teske (70. Tom Gray) - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Denis Vamara Diabate (84. Louis Uhling), Shogo Taniguchi, Micael Nack, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (70. Adam El Edghiri), Johannes Hamacher, Lamin Fuchs, Malte Knop (57. Toya Okada), Luca Dorsch (60. Niklas Thobrock) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 124
Tore: 0:1 Denis Vamara Diabate (21.), 1:1 Tim Schwarz (48.), 2:1 Severin Krayer (75.), 3:1 Tom Gray (89.), 4:1 Tom Gray (90.+4)
1. FC Wülfrath – VfB 03 Hilden II 3:2
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (85. Nico Köhler), Robin Köhler, Florian Schikowski, Youssef El Boudihi, Gian-Luca Bühring (76. Giuseppe Raudino), Athanasios Xiros (77. Jacob Sami Jawad) - Trainer: Joscha Weber
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Azad Sari, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (54. Shuto Utsugi), Leon Prokshi, Armend Likaj (67. Marijan Prskalo), Abdelilah Zarok (81. Tolga Ceylan), Amine Feldaoui (74. Ali-Imran Coban), Marvin Michell Theis (67. Tymoteusz Konrad Szymanski), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 57
Tore: 1:0 Florian Schikowski (8. Foulelfmeter), 1:1 Azad Sari (43.), 2:1 Arman Corovic (59.), 2:2 Koray Temiz (89.), 3:2 Nico Köhler (90.+1)
ASV Einigkeit Süchteln – SC Velbert 5:1
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis (78. Justus Küpper), Philipp Kremer (48. Leo Heinrich Rennett), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt (77. Batuhan Arslanoglu), Janpeter Zaum, Leon Falter (66. Bora Nurettin Kat), Leonit Popova (71. Justin Coenen) - Trainer: Volker Hansen
SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec (55. Sandro Dückers), Niklas Strauch (55. Mariano-Valerio Manno), Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil (58. Moritz Overfeld), Laurens Bock (46. Laurenz Schott), Naoufal El Hamdani, Phil Pape, Jovan Gudalovic, Linus Kaminski (63. Tjorben Mithrandir Schlieper) - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Janpeter Zaum (4.), 2:0 Leon Falter (27.), 3:0 Philipp Kremer (45.+2), 4:0 Leo Heinrich Rennett (59.), 4:1 Naoufal El Hamdani (82.), 5:1 Bora Nurettin Kat (88.)
SSV Bergisch Born – 1. Spvg. Solingen Wald 03 0:4
SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Frederik Streit, Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Falk Simon Jorch, Julian Bernhard, Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Leander Goralski, Edin Šehić, Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Gianluca Giuseppe Cirillo, Erkan Ari, Nikolaos Skondras, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri
Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg)
Tore: 0:1 Edin Šehić (35.), 0:2 Enes Topal (60.), 0:3 Fabio Di Gaetano (69.), 0:4 Enes Topal (90.)
FC Kosova Düsseldorf – SC Kapellen-Erft 3:1
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita, Leon Azemi, Adem Saidi, Astrit Hyseni, Lejs Zenuni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza, Qlirim Koshtanjeva, Fatlum Ahmeti, Roman William Callan - Trainer: Ibo Cöl
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Germanos Ioannidis, Efe Özen, Marco Arno Heiermann (57. Leonard Lekaj), Jan Lukas Nosel (74. Maik Ferber), Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Kazuki Hayashi, Leo Stegner (55. Janis Waffenschmidt) - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Jan Bongartz
Tore: 0:1 Alexander Fuchs (19.), 1:1 Egzon-Baijram Zendeli (29. Foulelfmeter), 2:1 (67.), 3:1 (70.)
Rot: Naser Ilazi (83./FC Kosova Düsseldorf/)
DJK Gnadental – TuRU Düsseldorf 3:1
DJK Gnadental: Nico Bayer, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Milos Jesic, Malte Hauenstein, Oliver Wargalla, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Liridon Salihu, Mykyta Kildiiarov, Amin Saouti, Gian Luca Iseni, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Vojno Jesic (48.), 2:0 Vojno Jesic (70.), 3:0 Nico Kaufmann (90.), 3:1 Diyar Turan (90.+6)
SG Unterrath – SC Union Nettetal 0:0
SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Alexander Straeten, Aleksandr Rybakov (69. Max Kohmann), Oluremi Martins Williams, Bünyamin Dogan, Ibrahim Jaha (69. Nicholas Farin Horn), Elias Dian, Shuki Hamanosono, Shunya Hashimoto (83. Soru Iwanaga), Antonio Munoz-Bonilla (83. Shunsuke Hidaka) - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Florian Heise, Maurits Kerkman (56. Luka Drca), Jan Pöhler (70. Archil Ismail), Mats Platen, Omar Boudoudou (81. Eron Saraci), Chisato Suda, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov (87. Noel Gergorec), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
Schiedsrichter: Selman Karatas - Zuschauer: 75
Tore: keine Tore
SV Scherpenberg – VfB Bottrop 3:3
SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca, Tevfik Kücükarslan (75. Ömer Akbel), Arda Terzi (90. Mateusz Tietz), Baha Arslanboga, Vedad Music (84. Gabriel Derikx) - Trainer: Sven Schützek
VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (46. Gino Pöschl), Mick Matthes, Alessandro Falcone, Labinot Kryeziu (63. Alexander Beloshapkin), Nico Petritt, Ahmed Jemaiel (68. Ralf Thiel), Nusret Miyanyedi (89. Lasse Dittner), Emin Aksu, Raphael Steinmetz, René Biskup (70. Enes Bilgin) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Nusret Miyanyedi (2.), 1:1 Vedad Music (12.), 2:1 Baha Arslanboga (28.), 2:2 Mick Matthes (42.), 2:3 Raphael Steinmetz (49.), 3:3 Vedad Music (59. Foulelfmeter)
Sportfreunde Hamborn 07 – DJK Blau-Weiß Mintard 3:6
Sportfreunde Hamborn 07: Alexander Geraedts, Petros Tzikas, Kenson Götze, Gökdeniz Senlik, Teoman Moustafa (71. Max Werner), Mamadou Lamarana Diallo, Rashad Ouro-Akpo, Lars Marcel Werth-Jelitto, Pascal Spors (86. Mohammad Bitar), Luka Blazevic (55. Julian Keibel), Giuliano Cosma Salierno - Trainer: Dietmar Schacht
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus (67. Noah Stemmer), Leon Eschen, Marvin Matten (80. Philip Müller), Noah Jecksties, Nick Heppner, Niklas Nett, Leon Fritsch (86. Eren Güner), Ben Kastor (85. Anil Tura), Leonard Rettek (86. Joshua Mantan) - Trainer: Marco Guglielmi
Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Leonard Rettek (2.), 0:2 Niklas Nett (14.), 1:2 Pascal Spors (23.), 1:3 Nick Heppner (51.), 1:4 Ben Kastor (53.), 1:5 Nick Heppner (55.), 2:5 Pascal Spors (57.), 3:5 Pascal Spors (58.), 3:6 Nick Heppner (83.)
1. FC Lintfort – Viktoria Goch 3:2
1. FC Lintfort: Filip Curcic, Lars Hoffmeister (79. Yassine Riad), Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (71. Matti Völkel), Simeon Louma, Marvin Ehis, Furkan Baydar, Princely Ngangjoh, Andre Rieger (70. Simon Schwarz), Carlos Candido Pin, Alfred Appiah (90. Julian Klement) - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß (66. Alexander Möller), Marvin Hitzek (88. Jan Wilbers), Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Marius Alt (83. Ben Pauls), Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen (56. Gabriel Preuß), Florian Ortstadt - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Carlos Candido Pin (13.), 1:1 Florian Ortstadt (30.), 2:1 Andre Rieger (37.), 3:1 Andre Rieger (59.), 3:2 Levon Kürkciyan (73.)
FC Kray – PSV Wesel 4:1
FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse, David Leinweber, Michael Tosh Lake, Edmond Kadrijaj (84. Estevan Rascho), Juri Korte, Faris El Maaroufi (84. Petros Galatidis), Luca Kazelis (77. Anis El Ghiat), Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba, Mohammed El Zein (71. Jesse Arthur) - Trainer: Dimitrios Pappas
PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese (67. Noah Habig), Lennart Laader, Dustin Heveling, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka (71. Noah Karschti), Jost Gerards (46. Denys Ovsiannikov), Felix Gehrmann, Max Mahn - Trainer: Björn Assfelder
Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Felix Gehrmann (11.), 1:1 Juri Korte (15.), 2:1 Luca Kazelis (19.), 3:1 Luca Kazelis (22.), 4:1 Milot Ademi (66.)
SV Budberg – GSV Moers 7:1
SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg, Jan Luca Häselhoff, Lennart Hahn (74. Jeremy Umberg), Fynn Leon Eckhardt (83. Ceyhun Dagdemir), Niklas Ueberfeld (86. Simon Kömpel), Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (81. Finn Berg), Moritz Paul, Oliver Nowak (76. Fynn Jansen) - Trainer: Tim Wilke
GSV Moers: Maximilian Hasshoff, Shadi Ghrayeb, Thorsten Kogel, Karim El Moumen, Conner Marco Wastian, Ava Kader (46. Koki Okamura), Ilias El Moumen, Nils Christian Werner, Konstantin Möllering, Mert Kefeli, Furkan Yavuz (46. Julian Lösbrock) - Trainer: Christian Skerwiderski
Schiedsrichter: Alexander Tiemann (Duisburg) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Fynn Leon Eckhardt (24.), 2:0 Moritz Paul (36.), 3:0 Oliver Nowak (52.), 4:0 Moritz Paul (65.), 5:0 Lennart Hahn (73.), 6:0 Fynn Leon Eckhardt (75.), 7:0 Moritz Paul (83.), 7:1 Julian Lösbrock (90.)
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – Rhenania Bottrop 7:2
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks (69. Mohamed Bennaman), Nils Unger (79. Niklas Hunder), Kerron Oteng-Adjei, Luca Campe, Christopher Löffler (56. Bright John Essien), Marcel Welscher, Patrick Dutschke, Melih Bulut (46. Timo Conde), Andreas Kewe (46. Alain Hansmann-Jackson), Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense
Rhenania Bottrop: Tom Kaczmarek (44. Niklas Schumacher), Flavio Dietz, Dominik Muris, Jan Nübel, Jan Niklas Schröer (83. Samuel Kahnert), Lucas Bellingkrodt, Hendrik Laakmann, Orcun Mengenli, Cem Sakız, Felix Gatner, Christian Jusik - Trainer: Stefan Thiele
Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jeremy Metzler (2.), 1:1 Cem Sakız (19.), 2:1 Jeremy Metzler (42. Foulelfmeter), 2:2 Cem Sakız (53.), 3:2 Timo Conde (68.), 4:2 Timo Conde (71.), 5:2 Mohamed Bennaman (74.), 6:2 Luca Campe (90.+1), 7:2 Bright John Essien (90.+6)
Sportfreunde Niederwenigern – SG Essen-Schönebeck 4:2
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Jakob Elias Heufken, Marvin Schurig, Finn Luca Baartz, Frederik Lach, Marc Geißler, Florian Machtemes, Paul Anton Renneberg (87. Hendrik Maximilian Fülber), Finn Dorka, Sekvan Azad Rascho (59. Marc Fabian Rapka), Moreno Mandel (90. Niklas Nadolny) - Trainer: Marcel Kraushaar
SG Essen-Schönebeck: Leon Nevian, Anel Corovic, Julius Nosal, Antony Brai, Erion Abazi (46. Dennis Czok), David Lenze, Yassine Bentaleb, Yasar Cakir, Soheib Benhamza (83. Siegfried Viktor Kalonda), Volodymyr Honcharov, Samuel Pozniak (75. Nick Hillmann) - Trainer: Olaf Rehmann
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Moreno Mandel (10.), 2:0 Moreno Mandel (22.), 2:1 Yasar Cakir (55.), 3:2 Frederik Lach (90.), 4:2 Marc Fabian Rapka (90.), 2:2 Yasar Cakir (90.)
Mülheimer FC 97 – ESC Rellinghausen 2:1
Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Efdal Filiz, Kakeru Akasaka, Howon Ryu, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Emre Gözen (66. Selim Enes Aydogdu), Sihun Kim, Montana Kuba (73. Mert Kostov), Ahmed-Malik Uzun (87. Takeru Kokubu), Tunahan Yardimci (67. Oben Robert Molango) - Trainer: Engin Tuncay
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou, Calvin Minewitsch, Berkan Eken - Trainer: Sascha Behnke
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Howon Ryu (34.), 2:0 Sihun Kim (52.), 2:1 Simon Neuse (88.)
SC Werden-Heidhausen – VfB Speldorf 0:4
SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider (74. Nils Hetkamp), Niklas Cirkovic (46. Laurens Elias Grünewald), Lennart Paul Richard Konietzko, Tim Homberg, Fynn Niklas Roß (63. Elias Demirel), Björn Homberg, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes, Gianluca Carlo Nava (56. Max Richter), Antoine Pierre Feld (85. Abdelmalik El Ouriachi) - Trainer: Danny Konietzko
VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Gabriel Heckerott, Maximilian Fritzsche, Carl Paul (77. Danijel Arsenovic), Florian Meyer, Robin Tschierske, Mertcan Akdeniz (63. Athanasios Tsourakis), Dominic Miller (85. Tim Füten), Yassin Merzagua, Calvin Küper (85. Leon Barghorn), Bradley Asoh (77. Destine Onyemere) - Trainer: Dimitri Steininger
Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Yassin Merzagua (32.), 0:2 Calvin Küper (59.), 0:3 Dominic Miller (65.), 0:4 Yassin Merzagua (76.)
17. Spieltag
11.12.25 ESC Rellinghausen - FC Kray
12.12.25 Viktoria Goch - SV Budberg
13.12.25 VfB Speldorf - Mülheimer FC 97
13.12.25 GSV Moers - Sportfreunde Hamborn 07
13.12.25 Rhenania Bottrop - 1. FC Lintfort
14.12.25 SG Essen-Schönebeck - SC Werden-Heidhausen
14.12.25 PSV Wesel - SV Scherpenberg
14.12.25 VfB Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
14.12.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Niederwenigern
