Allgemeines
Der GSV Moers braucht wieder ein Erfolgserlebnis.
Der GSV Moers braucht wieder ein Erfolgserlebnis. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

So lief der letzte Landesliga-Spieltag 2025

Landesliga: Die Herbstmeister stehen mit der 1. SpVg Solingen-Wald 03 und dem VfB Bottrop zwar schon fest, aber es gibt enge Duelle um Rang zwei - und den Tabellenkeller. Auftakt am Donnerstag in Essen.

In der Landesliga Niederrhein steigt mit dem 17. Spieltag das Finale der Hinrunde. Vor der Winterpause steigen in der Gruppe 1 zwei Topspiele, während in der Gruppe 2 Viktoria Goch und der SV Budberg den Rückstand an Rang zwei verkürzen wollen. Schon am Donnerstag gastiert der FC Kray beim ESC Rellinghausen.

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
4
4
Abpfiff
Spieltext VSF Amern - SG Unterrath

Gestern, 16:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
2
0
Abpfiff
+Video
Spieltext Nettetal - Mennrath

Heute, 14:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
0
1
Abpfiff
Spieltext FC Remscheid - Gnadental

Gestern, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
2
Abpfiff
Spieltext DV Solingen - FC Kosova

Heute, 14:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
3
0
Abpfiff
Spieltext SC Kapellen - ASV Süchteln

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1
1
Abpfiff
Spieltext SC Velbert - SSV Born

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
4
1
Abpfiff
Spieltext Solingen 03 - FC Wülfrath

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
2
5
Abpfiff
Spieltext VfB Hilden II - TSV Solingen

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Wülfrath
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TVD Velbert zg.
So., 01.02.26 15:00 Uhr VSF Amern - Victoria Mennrath
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born
So., 01.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Gnadental
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfB 03 Hilden II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Do., 11.12.2025, 19:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
FC Kray
FC KrayFC Kray
2
1
Abpfiff
Spieltext ESC Rellingh - FC Kray

Fr., 12.12.2025, 20:15 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
0
2
Spieltext Vikt. Goch - SV Budberg

Gestern, 17:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
3
0
Abpfiff
Spieltext GSV Moers - Hamborn 07

Heute, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
2
0
Abpfiff
Spieltext BW Mintard - Niederwenig.

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
3
1
Abpfiff
Spieltext Schönebeck - We.-Heidh.

Gestern, 16:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
2
0
Abpfiff
Spieltext VfB Speldorf - Mülh. FC 97

Gestern, 14:15 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
2
7
Abpfiff
Spieltext PSV Wesel - Scherpenberg

Heute, 14:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
4
0
Abpfiff
Spieltext VfB Bottrop - DJK/SF Kate.

Gestern, 17:00 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
1
5
Abpfiff
Spieltext Rhe. Bottrop - FC Lintfort

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
So., 01.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
So., 01.02.26 14:30 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort
So., 01.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - FC Kray
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

