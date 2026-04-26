 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

So laufen die Spiele - live: Kreisliga A Moers im Ticker

In der Kreisliga A Moers wird erst am Sonntag gespielt - der SV Millingen braucht im Abstiegskampf einen Erfolg beim Büdericher SV. Parallel präsentieren die Klubs auch immer wieder Zugänge.

von André Nückel · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser
Augen zu, aber durch müsst ihr: Der FC Meerfeld gastiert beim Aufstiegskandidaten SV Budberg II.
Augen zu, aber durch müsst ihr: Der FC Meerfeld gastiert beim Aufstiegskandidaten SV Budberg II. – Foto: Sven Hanisch

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 29: In der Kreisliga A Moers wird erst am Sonntag gespielt - der SV Millingen braucht im Abstiegskampf einen Erfolg beim Büdericher SV. Parallel präsentieren die Klubs auch immer wieder Zugänge, die ihr auf FuPa hier finden könnt:

>>> Die Transfers der Kreisliga A Moers

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
3
0
+Video
Spieltext SV Budberg II - FC Meerfeld

Heute, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:30
Spieltext SV Menzelen - Rheurdt-Sch.

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:30live
Spieltext Schwafheim - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:00live
Spieltext SV Sonsbeck II - TV Asberg

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:30
Spieltext BüdericherSV - SV Millingen

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
2
0
§ Urteil
Spieltext GSV Moers II - Schwafheim II

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:00live
Spieltext Lüttingen - C. Rheinberg

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:00live
Spieltext FC Alpen - Rumelner TV

Heute, 15:30 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:30live
Spieltext VfL R´hausen - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II
So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II

31. Spieltag
So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Millingen
So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 10.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Concordia Rheinberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - Rumelner TV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - ESV Hohenbudberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein