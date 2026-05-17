So läuft die Relegation zur 3. Liga Die Relegation zur 3. Liga wird um eine Woche verschoben, weil die Würzburger Kickers noch im bayerischen Landespokal-Finale stehen. Gegner ist der 1. FC Lokomotive Leipzig. Wann und wo gespielt wird. von André Nückel · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Lokomotive Leipzig will diesmal den Aufstieg schaffen. – Foto: Imago Images

Seit Samstag steht fest, auf wen die Würzburger Kickers als Vizemeister der Regionalliga Bayern in der Relegation zur 3. Liga treffen: Der 1. FC Lokomotive Leipzig sicherte in der Regionalliga Nordost knapp vor Carl Zeiss Jena die Meisterschaft und will die Relegation im zweiten Anlauf gewinnen.

Ein echtes Herzschlagfinale erlebten die Anhänger von Lok am letzten Spieltag, denn der 1. FC Magdeburg II führte in Leipzig mit 1:0 und 2:1. Doch der Tabellenführer schlug ab einer guten Stunde zurück und sicherte sich die Meisterschaft tatsächlich noch vor Verfolger Jena. Weil das Torverhältnis um fünf Tore schlechter ausfällt, verpasst Carl Zeiss die Relegation gegen Würzburg. Die Relegation zur 3. Liga steigt erst in anderthalb Wochen, weil die Würzburger Kickers zunächst noch im bayerischen Landespokal gegen den TSV 1860 München am Finaltag der Amateure (23. Mai) gefordert sind. Deshalb steigt das Hinspiel erst am Donnerstag, 28. Mai, um 19 Uhr in Leipzig, ehe die Kickers am Montag, 1. Juni, ab 19 Uhr ihren Heimvorteil haben.

Lok Leipzig hat im Drittliga-Relegation im Vorjahr verloren Lokomotive Leipzig wird alles daransetzen, dass sich die Geschichte aus dem Vorjahr nicht wiederholen wird. Gegen den TSV Havelse verlor Leipzig nach einem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel klar mit 0:3 und verpasste den Aufstieg in die 3. Liga - an den exakt selben Terminen wie 2026. Dass Würzburg und nicht der 1. FC Nürnberg II an der Relegation teilnimmt, ist dem Umstand geschuldet, dass der Meister der Regionalliga Bayern auf die 3. Liga verzichtet. Würzburg spielte zuletzt 2021/22 in der 3. Liga, stieg dann aber inklusive zweier Ausflüge in die 2. Bundesliga erstmals seit 2015 wieder ab. Traditionsverein Lokomotive Leipzig wartet derweil immer noch auf den erstmaligen Sprung in die Drittklassigkeit. Der frühere DDR-Meister spielte zwischenzeitlich mal in der Bezirks-, Landes- und Oberliga. Der Aufstieg in die 3. Liga wäre also eine Premiere.