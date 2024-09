Schmerzlicher Ausfall: Auf die Dienste des schwerer am Knie verletzten Luca Gesser muss die SG Mont Royal wohl bis Ende der Saison verzichten. – Foto: FuPa/Verein

So läuft der Neuaufbau bei Mont Royal Kreisliga B14: Wie sie bei der SG Mont Royal Enkirch mit dem großen Aderlass im Sommer umgegangen sind, und was in dieser Saison von der Mannschaft zu erwarten ist.

Mit 15 Abgängen war der Aderlass vor der Saison gewaltig bei den Mont Royaler Fußballern, die nach dem Abstieg aus der Kreisliga A nun eine Etage tiefer in der B14 an den Start gehen. Trotz der immensen Abgangswelle – vor allem in Richtung Rot-Weiss und SV Wittlich – sind die Vereinigten aus Enkirch, Kröv, Reil, Burg und Pünderich in der neuen Liga angekommen und befinden sich nach dem jüngsten 6:1-Heimsieg gegen Schlusslicht SG Dhrontal-Weiperath II in der erweiterten Spitzengruppe. Ralf Pauli, Vorsitzender des in dieser Saison in der SG federführenden TuS Enkirch, und mit Philipp Irmisch in der Sportlichen Leitung aktiv, erklärt: „Das Team setzt sich aus den Spielern, die aus der Ersten übriggeblieben sind und Akteuren aus dem früheren Kader der zweiten Mannschaft, die immerhin auch B-Klasse gespielt hat, zusammen. Die bisherigen Ergebnisse und Auftritte haben gezeigt, dass die Jungs gut miteinander harmonieren.“

Einige Spieler sollen und müssen Führungsaufgaben bei der in der vorvergangenen Saison noch in der Bezirksliga vertretenen SG übernehmen. Dazu gehören Maximilian Filzen, der auch Kapitän ist, Christian Henrichs als Routinier und Taktgeber im Mittelfeld sowie Dominik Spier, ein erfahrener Knipser. Ebenfalls eine tragende Rolle sollte auch Luca Gesser innehaben, doch der Abwehr-Allrounder hat sich gegen Dhrontal II schwer am Knie verletzt. Nach Angaben von Pauli sind das vordere Kreuzband und das Außenband gerissen. Eine Operation ist wohl notwendig. Die Saison scheint für den 25-Jährigen bereits gelaufen zu sein. Zwei jüngere Akteure sollen sukzessive mehr Verantwortung übernehmen. Angreifer Aaron Reis (23) hat bereits vier Treffer erzielt. Der erst 18-jährige Louis Gaudenzi gilt als großes Talent. Pauli: „Louis ist spielerisch eine Augenweide, doch er muss sich jetzt an die Körperlichkeit der B-Klasse gewöhnen.“ Einer, der den Sprung auch wieder schaffen kann, ist John Stanton. In der Saison 2022/23 stand er schon in der Stammformation des damaligen Bezirksligateams und war dann für ein Jahr beruflich in Hamburg unterwegs. Der Mittelfeldakteur steht jetzt wieder bereit. Seine Torgefährlichkeit bewies zuletzt auch Jannik Obczernitzki, der gegen Dhrontal II doppelt traf und beim 3:0 von Jason Oetzel assistierte. Der erst 17-jährige Torwart Max Scherrer hat bereits drei Partien absolviert.