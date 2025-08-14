So kompliziert sind Auf- und Abstieg in den Düsseldorfer Kreisligen

Aufstieg in der Kreisliga A In jedem Fall ist klar: Der Meister geht in die Bezirksliga. Der Tabellenzweite ist aber abhängig von dem, was in der Regionalliga passiert. Der Fußballkreis Düsseldorf ist in diesem Jahr ein Nachrücker im Falle des vermehrten Aufstiegs. Sollte also maximal eine Mannschaft aus dem FVN-Gebiet aus der Regionalliga West absteigen und die Oberliga Niederrhein stellt einen Aufsteiger, steigt auch der Tabellen-Zweite aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf.

Abstieg in der Kreisliga A Und davon wiederum hängt auch ab, wie viele Teams in die Kreisliga B absteigen. Die Anzahl der Absteiger variiert von zwei bis fünf. Sollte es nur einen Aufsteiger geben, gibt es fünf Absteiger, wenn vier Teams aus dem Kreis Düsseldorf aus der Bezirksliga absteigen. Vier Absteiger, wenn zwei oder drei Teams aus dem Kreis Düsseldorf aus der Bezirksliga absteigen. Drei Absteiger, wenn kein oder nur ein Team aus dem Kreis Düsseldorf aus der Bezirksliga absteigen. Sollte es zwei Aufsteiger geben, gibt es vier Absteiger, wenn drei oder vier Teams aus dem Kreis Düsseldorf aus der Bezirksliga absteigen. Drei Absteiger, wenn ein oder zwei Teams aus dem Kreis Düsseldorf aus der Bezirksliga absteigen. Zwei Absteiger, falls kein Team aus dem Kreis Düsseldorf aus der Bezirksliga absteigen sollte.

Aufstieg in der Kreisliga B Es gibt zwei Aufsteiger, wenn zwei A-Ligisten aufsteigen, aber vier aus der Bezirksliga absteigen oder wenn nur ein A-Ligist aufsteigt, aber mindestens drei Teams runterkommen. Es gibt drei Aufsteiger, wenn zwei Teams aus der Kreisliga A hochgehen, aber zwei oder drei runterkommen oder ein A-Ligist hochgeht, aber ein oder zwei runterkommen. Es gibt vier Aufsteiger, wenn kein Düsselorfer Team aus der Bezirksliga absteigt oder wenn zwei Teams aufsteigen und nur maximal eins runterkommt.