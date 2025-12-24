So könnten die Oberliga, Westfalenliga und Landesliga 2026/27 aussehen:

1 RW Ahlen (Absteiger)

2 SF Ostinghausen

3 SV Rödinghausen II

4 SC Peckeloh

5 SC RW Maaslingen

6 Borussia Emsdetten

7 SV Mesum

8 FSC Rheda

9 GW Nottuln

10 SuS Neuenkirchen

11 VfL Theesen

12 FC Nordkirchen

13 Eintracht Ahaus

14 FC RW Kirchlengern (Aufsteiger LL1)

15 Lüner SV (Aufsteiger LL4, auch Kandidat für WL2)

(16 ggf. ein LL-Vizemeister (VfB Schloß Holte/LL1, SuS Bad Westernkotten/LL2, SV Burgsteinfurt/LL4))





Westfalenliga 2

1 SV Schermbeck (Absteiger)

2 TuS Ennepetal (Absteiger)

3 Concordia Wiemelhausen

4 TuS Erndtebrück

5 FC Iserlohn

6 SpVgg Horsthausen

7 Wacker Obercastrop

8 RSV Meinerzhagen

9 SC Obersprockhövel

10 Westfalia Herne

11 BSV Schüren

12 DSC Wanne-Eickel

13 Holzwickeder SC (Kandidat für Staffelwechsel)

14 SV Vestia Disteln (Kandidat für Staffelwechsel)

15 Germania Salchendorf (Aufsteiger LL2)

16 FC Roj (Aufsteiger LL3)

(17 ggf. ein LL-Vizemeister (FC Marl/LL3, auch Kandidat für WL1))

Landesliga 1

1 FC Kaunitz (Absteiger WL1)

2 FC Preußen Espelkamp (Absteiger WL1)

3 VfB Schloß Holte *

4 FC Nieheim

5 Delbrücker SC

6 Hövelhofer SV

7 FC Bad Oeynhausen

8 SC Herford

9 Post TSV Detmold

10 SF DJK Mastbruch

11 TuS Lohe

12 SV Heide Paderborn

13 SV Avenwedde

14 TuS Dornberg

15 TuS GW Pödinghausen (Aufsteiger BL1)

16 Türkgücü Gütersloh (Aufsteiger BL2)

17 Spvg Brakel (Aufsteiger BL3)

* = Würde nach derzeitigem Stand an einer Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilnehmen.

Landesliga 2

1 SpVg Hagen 11 (Absteiger WL2)

2 SuS Bad Westernkotten *

3 Borussia Dröschede

4 RW Erlinghausen

5 BSV Menden

6 SC Drolshagen

7 SpVg Olpe

8 SV Schmallenberg-Fredeburg

9 SC Neheim

10 SV Hohenlimburg

11 SuS Langscheid/Enkhausen

12 TSV Weißtal

13 SV 04 Attendorn

14 SG Bödefeld/Henne-Rartal (Aufsteiger BL4)

15 RW Hünsborn (Aufsteiger BL5)

16 SV Ararat Gevelsberg (Aufsteiger BL6)

* = Würde nach derzeitigem Stand an einer Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilnehmen.

Landesliga 3

1 SSV Buer (Absteiger WL2)

2 FC Brünninghausen (Absteiger WL2)

3 FC Marl *

4 SV Sodingen

5 Königsborner SV

6 SV Wanne 11

7 TuS Harpen

8 SV Brackel 06

9 YEG Hassel

10 Hombrucher SV

11 VfL Kamen

12 BV Herne-Süd

13 FC Altenbochum

14 TuS Eichlinghofen

15 SG Massen (Aufsteiger BL8)

16 Erler SV (Aufsteiger BL9)

17 SV Westrich (Aufsteiger BL10)

* = Würde nach derzeitigem Stand an einer Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilnehmen.

Landesliga 4

1 SV Westfalia Soest (Absteiger WL1)

2 SV Burgsteinfurt *

3 SV RW Deuten

4 Ibbenbürener SpVg

5 VfL Senden

6 Hammer SpVg

7 SC Altenrheine

8 Borussia Münster

9 Westfalia Gemen

10 Werner SC

11 ASK Ahlen

12 SV SW Lembeck

13 SpVg Emsdetten 05

14 TuS Freckenhorst (Aufsteiger BL7)

15 SuS Stadtlohn (Aufsteiger BL11)

16 SC Münster 08 (Aufsteiger BL12)

* = Würde nach derzeitigem Stand an einer Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilnehmen.

Absteiger aus der Landesliga:

SVKT 07 Minden, BV Bad Lippspringe, FC Lübbecke (LL1), TuS Sundern, FC Lennestadt, USC Altenautal (LL2), SF Wanne-Eickel, TuS Hannibal, SuS Kaiserau (LL3), SV Dorsten-Hardt, Vorwärts Wettringen, SG Bockum-Hövel (LL4)

Absteiger aus der Bezirksliga:

SV Eidinghausen-Werste, SV Oetinghausen, SC Vlotho (BL1), TuS Leopoldshöhe, SuK Canlar Bielefeld, TSV Oerlinghausen (BL2), VfR Borgentreich, TuS Bad Driburg, SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL3), VfB Marsberg, FC Neheim-Erlenbruch, FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (BL4), SV Setzen, Germania Salchendorf II, Türkiyemspor Plettenberg (BL5), ASSV Letmathe, FC Wetter, VfB Altena (BL6), SV Hilbeck, SV Herbern, RW Mastholte (BL7), TV Brechten, VfB Waltrop, VfL Kemminghausen (BL8), VfB Börnig, SV Zweckel, DJK Adler Feldmark (BL9), Hedefspor Hattingen, Mengede 08/20, SW Wattenscheid 08 (BL10), BVH Dorsten, SV Heek, SC Reken, Westfalia Osterwick (BL11), SV Büren, TuS Graf Kobbo Tecklenburg, Teuto Riesenbeck (BL12)

Aufsteiger aus der Kreisliga A:

SpVgg Vreden II, SuS Legden (Ahaus/Coesfeld), SV Affeln (Arnsberg), SC Roland Beckum (Beckum), TuS Jöllenbeck (Bielefeld), FC Neuruhrort, TuS Witten-Stockum (Bochum), TuS Kachtenhausen (Detmold), Westfalia Dortmund, Hörder SC (Dortmund), Eintracht Erle (Gelsenkirchen), Tur Abdin Gütersloh (Gütersloh), SpVg Hagen 11 II (Hagen), TuS Bruchmühlen (Herford), RWT Herne (Herne), SSV Meschede (HSK), SG Erkeln/Hembsen (Höxter), VTS Iserlohn (Iserlohn), TuS Brake/Lippe (Lemgo), SuS Bad Westernkotten II (Lippstadt), TuS Gehlenbeck (Lübbecke), RW Lüdenscheid (Lüdenscheid), SV Hausberge (Minden), Westfalia Kinderhaus II, SV Bösensell (Münster), RW Lennestadt (Olpe), SV Marienloh (Paderborn), VfL Ramsdorf, Teutonia SuS Waltrop (Recklinghausen), SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden (Siegen), BW Büderich (Soest), TuS Laer (Steinfurt), Cheruskia Laggenbeck (Tecklenburg)

Ein oder mehrere Aufstiegsspiele zur Bezirksliga würden nach aktuellem Stand folgende Mannschaften bestreiten:

SC Bielefeld (Bielefeld), DJK BW Huckarde, SG Gahmen (Dortmund), Preußen Sutum (Gelsenkirchen), SG Oberes Almetal (Paderborn), FC Eiserfeld (Siegen), TuS Uentrop, BW Alstedde (Unna/Hamm)