So könnten die Oberliga, Westfalenliga und Landesliga 2026/27 aussehen:

Folgendes ist zu beachten:
1 VfL Bochum II (Absteiger)
2 SC Wiedenbrück II (Absteiger)
3 Türkspor Dortmund
4 ASC 09 Dortmund
5 SC Verl II
6 Westfalia Rhynern
7 SC Preußen Münster II
8 1. FC Gievenbeck
9 FC Eintracht Rheine
10 DSC Arminia Bielefeld II
11 SpVgg Erkenschwick
12 SpVgg Vreden
13 SG Finnentrop/Bamenohl
14 Victoria Clarholz
15 TuS Hiltrup
16 TSG Sprockhövel
17 Westfalia Kinderhaus (Aufsteiger WL1)
18 DJK TuS Hordel (Aufsteiger WL2)
1 RW Ahlen (Absteiger)
2 SF Ostinghausen
3 SV Rödinghausen II
4 SC Peckeloh
5 SC RW Maaslingen
6 Borussia Emsdetten
7 SV Mesum
8 FSC Rheda
9 GW Nottuln
10 SuS Neuenkirchen
11 VfL Theesen
12 FC Nordkirchen
13 Eintracht Ahaus
14 FC RW Kirchlengern (Aufsteiger LL1)
15 Lüner SV (Aufsteiger LL4, auch Kandidat für WL2)
(16 ggf. ein LL-Vizemeister (VfB Schloß Holte/LL1, SuS Bad Westernkotten/LL2, SV Burgsteinfurt/LL4))
1 SV Schermbeck (Absteiger)
2 TuS Ennepetal (Absteiger)
3 Concordia Wiemelhausen
4 TuS Erndtebrück
5 FC Iserlohn
6 SpVgg Horsthausen
7 Wacker Obercastrop
8 RSV Meinerzhagen
9 SC Obersprockhövel
10 Westfalia Herne
11 BSV Schüren
12 DSC Wanne-Eickel
13 Holzwickeder SC (Kandidat für Staffelwechsel)
14 SV Vestia Disteln (Kandidat für Staffelwechsel)
15 Germania Salchendorf (Aufsteiger LL2)
16 FC Roj (Aufsteiger LL3)
(17 ggf. ein LL-Vizemeister (FC Marl/LL3, auch Kandidat für WL1))
1 FC Kaunitz (Absteiger WL1)
2 FC Preußen Espelkamp (Absteiger WL1)
3 VfB Schloß Holte *
4 FC Nieheim
5 Delbrücker SC
6 Hövelhofer SV
7 FC Bad Oeynhausen
8 SC Herford
9 Post TSV Detmold
10 SF DJK Mastbruch
11 TuS Lohe
12 SV Heide Paderborn
13 SV Avenwedde
14 TuS Dornberg
15 TuS GW Pödinghausen (Aufsteiger BL1)
16 Türkgücü Gütersloh (Aufsteiger BL2)
17 Spvg Brakel (Aufsteiger BL3)
* = Würde nach derzeitigem Stand an einer Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilnehmen.
1 SpVg Hagen 11 (Absteiger WL2)
2 SuS Bad Westernkotten *
3 Borussia Dröschede
4 RW Erlinghausen
5 BSV Menden
6 SC Drolshagen
7 SpVg Olpe
8 SV Schmallenberg-Fredeburg
9 SC Neheim
10 SV Hohenlimburg
11 SuS Langscheid/Enkhausen
12 TSV Weißtal
13 SV 04 Attendorn
14 SG Bödefeld/Henne-Rartal (Aufsteiger BL4)
15 RW Hünsborn (Aufsteiger BL5)
16 SV Ararat Gevelsberg (Aufsteiger BL6)
* = Würde nach derzeitigem Stand an einer Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilnehmen.
1 SSV Buer (Absteiger WL2)
2 FC Brünninghausen (Absteiger WL2)
3 FC Marl *
4 SV Sodingen
5 Königsborner SV
6 SV Wanne 11
7 TuS Harpen
8 SV Brackel 06
9 YEG Hassel
10 Hombrucher SV
11 VfL Kamen
12 BV Herne-Süd
13 FC Altenbochum
14 TuS Eichlinghofen
15 SG Massen (Aufsteiger BL8)
16 Erler SV (Aufsteiger BL9)
17 SV Westrich (Aufsteiger BL10)
* = Würde nach derzeitigem Stand an einer Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilnehmen.
1 SV Westfalia Soest (Absteiger WL1)
2 SV Burgsteinfurt *
3 SV RW Deuten
4 Ibbenbürener SpVg
5 VfL Senden
6 Hammer SpVg
7 SC Altenrheine
8 Borussia Münster
9 Westfalia Gemen
10 Werner SC
11 ASK Ahlen
12 SV SW Lembeck
13 SpVg Emsdetten 05
14 TuS Freckenhorst (Aufsteiger BL7)
15 SuS Stadtlohn (Aufsteiger BL11)
16 SC Münster 08 (Aufsteiger BL12)
* = Würde nach derzeitigem Stand an einer Aufstiegsrunde zur Westfalenliga teilnehmen.
SVKT 07 Minden, BV Bad Lippspringe, FC Lübbecke (LL1), TuS Sundern, FC Lennestadt, USC Altenautal (LL2), SF Wanne-Eickel, TuS Hannibal, SuS Kaiserau (LL3), SV Dorsten-Hardt, Vorwärts Wettringen, SG Bockum-Hövel (LL4)
SV Eidinghausen-Werste, SV Oetinghausen, SC Vlotho (BL1), TuS Leopoldshöhe, SuK Canlar Bielefeld, TSV Oerlinghausen (BL2), VfR Borgentreich, TuS Bad Driburg, SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL3), VfB Marsberg, FC Neheim-Erlenbruch, FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (BL4), SV Setzen, Germania Salchendorf II, Türkiyemspor Plettenberg (BL5), ASSV Letmathe, FC Wetter, VfB Altena (BL6), SV Hilbeck, SV Herbern, RW Mastholte (BL7), TV Brechten, VfB Waltrop, VfL Kemminghausen (BL8), VfB Börnig, SV Zweckel, DJK Adler Feldmark (BL9), Hedefspor Hattingen, Mengede 08/20, SW Wattenscheid 08 (BL10), BVH Dorsten, SV Heek, SC Reken, Westfalia Osterwick (BL11), SV Büren, TuS Graf Kobbo Tecklenburg, Teuto Riesenbeck (BL12)
SpVgg Vreden II, SuS Legden (Ahaus/Coesfeld), SV Affeln (Arnsberg), SC Roland Beckum (Beckum), TuS Jöllenbeck (Bielefeld), FC Neuruhrort, TuS Witten-Stockum (Bochum), TuS Kachtenhausen (Detmold), Westfalia Dortmund, Hörder SC (Dortmund), Eintracht Erle (Gelsenkirchen), Tur Abdin Gütersloh (Gütersloh), SpVg Hagen 11 II (Hagen), TuS Bruchmühlen (Herford), RWT Herne (Herne), SSV Meschede (HSK), SG Erkeln/Hembsen (Höxter), VTS Iserlohn (Iserlohn), TuS Brake/Lippe (Lemgo), SuS Bad Westernkotten II (Lippstadt), TuS Gehlenbeck (Lübbecke), RW Lüdenscheid (Lüdenscheid), SV Hausberge (Minden), Westfalia Kinderhaus II, SV Bösensell (Münster), RW Lennestadt (Olpe), SV Marienloh (Paderborn), VfL Ramsdorf, Teutonia SuS Waltrop (Recklinghausen), SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden (Siegen), BW Büderich (Soest), TuS Laer (Steinfurt), Cheruskia Laggenbeck (Tecklenburg)
Ein oder mehrere Aufstiegsspiele zur Bezirksliga würden nach aktuellem Stand folgende Mannschaften bestreiten:
SC Bielefeld (Bielefeld), DJK BW Huckarde, SG Gahmen (Dortmund), Preußen Sutum (Gelsenkirchen), SG Oberes Almetal (Paderborn), FC Eiserfeld (Siegen), TuS Uentrop, BW Alstedde (Unna/Hamm)