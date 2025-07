Staffeleinteilung: Landesliga-Aufsteiger scheitert mit Härtefallantrag

Der Sportliche Leiter Jörg Kahmen machte bereits Mitte Juni deutlich, dass die Staffel 2 eine "Vollkatastrophe" wäre . Nachdem dieser "Worst Case" am vergangenen Freitag tatsächlich eintrat, setzten die USC-Verantwortlichen alle Hebel in Bewegung, um noch etwas zu verändern. Nach Rücksprache mit dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) stellte der USC Altenautal einen Härtefallantrag. Doch dieser ist gescheitert, wie Kahmen gegenüber FuPa Westfalen erklärt.

"Wir sind natürlich sehr angefressen wegen der Einteilung in die Staffel 2. Unserer Meinung nach muss man die ganze Planung mal überdenken. Vereine aus Dortmund zum Beispiel haben eine kürzere Anfahrt ins westliche Sauerland als wir, von daher wäre eine eventuelle Aufteilung des Sauerlands auch ein Thema mit dem man sich aufgrund der schlechten Verkehrsanbindungen und des demographischen Wandels mal auseinander setzen müsste. Ab nächster Saison soll angeblich ein Programm vom DFB die Staffeleinteilung übernehmen, da sind wir mal gespannt, was dann kommt", hofft Kahmen im Fall des Klassenerhalts für nächstes Jahr zumindest auf Besserung.

Zu den aktuellen Geschehnissen führt er aus: "Nachdem wir unserem Unmut am Freitag nach der Staffeleinteilung noch einmal deutlich gemacht haben, wurde uns zu einem Härtefallantrag geraten. Den haben unser Vorsitzende Rüdiger Düchting und Fußball-Abteilungsleiter Lars Ernesti am Samstag dann stundenlang erarbeitet und meiner Meinung nach verständlich und top erarbeitet dem Verband zukommen gelassen. Der wurde am gestrigen Dienstag abgelehnt mit der Begründung, dass die Mannschaften der Staffel 2 zu 100 Prozent einer 15er-Liga hätten zustimmen müssen. Dass es da auch Gegenstimmen gibt, war vorher klar, so dass wir uns die stundenlange Arbeit am Wochenende hätten sparen können."