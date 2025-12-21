So könnt ihr auf FuPa einen neuen Verein suchen

Zum 1. Januar öffnet das Transferfenster II der laufenden Saison. FuPa Niederrhein hilft euch wie gewohnt bei der Vereinssuche. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr Nordrhein-Westfalen zuhause seid oder woanders in Deutschland. Die Redaktion leitet eure Anfragen im Zweifel an das passende Gebiet weiter. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr hier.
Seit vier Jahren bietet FuPa Niederrhein das Spielergesuch an - mit großem Erfolg! Es haben schon viele Kicker einen neuen Klub durch die Aufmerksamkeit auf FuPa gefunden, denn für jeden Akteur gibt es einen einen Artikel.
Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Spieler aus der Oberliga oder Kreisliga C stammen oder eine Spielerin in der Kreisliga A von Wuppertal, Solingen und Remscheid eine neue Herausforderung sucht: Nicht nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden deutschlandweit und somit auch im Fußballverband Niederrhein überall neue Akteure gesucht. Wer Hilfe bei der Vereinssuche benötigt, kann sich jederzeit bei der Redaktion von FuPa Niederrhein melden.
FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an andre.nueckel@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:
Nach Rücksprache mit den Kandidaten, die bereits über FuPa gesucht haben, dürfen sich suchende Spieler im Regelfall über viele Anfragen freuen. Schließlich gibt es überall Bedarf und jeder Verein ist froh, neue Spieler im Team begrüßen zu dürfen.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: