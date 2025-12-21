So könnt ihr auf FuPa einen neuen Verein suchen

Zum 1. Januar öffnet das Transferfenster II der laufenden Saison. FuPa Niederrhein hilft euch wie gewohnt bei der Vereinssuche. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr Nordrhein-Westfalen zuhause seid oder woanders in Deutschland. Die Redaktion leitet eure Anfragen im Zweifel an das passende Gebiet weiter. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr hier.

Seit vier Jahren bietet FuPa Niederrhein das Spielergesuch an - mit großem Erfolg! Es haben schon viele Kicker einen neuen Klub durch die Aufmerksamkeit auf FuPa gefunden, denn für jeden Akteur gibt es einen einen Artikel.

Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Spieler aus der Oberliga oder Kreisliga C stammen oder eine Spielerin in der Kreisliga A von Wuppertal, Solingen und Remscheid eine neue Herausforderung sucht: Nicht nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden deutschlandweit und somit auch im Fußballverband Niederrhein überall neue Akteure gesucht. Wer Hilfe bei der Vereinssuche benötigt, kann sich jederzeit bei der Redaktion von FuPa Niederrhein melden.