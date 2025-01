So hat Alemannia Pfalzdorf die Trainerfrage geklärt

Dieser ist inzwischen gefunden – und zwar in den eigenen Reihen. Raphael Erps, der aktuell mit der Pfalzdorfer Reserve Platz drei in der Kreisliga B, Gruppe eins, belegt, wird befördert. „Raphael gehörte von Beginn an zu unserem Favoritenkreis. Er kennt nicht nur unseren Verein in- und auswendig. Man sollte auch nicht vergessen, dass er innerhalb relativ kurzer Zeit aus einer durchschnittlichen Mannschaft ein Spitzenteam der Kreisliga B geformt hat“, so Eikemper. Der 47-jährige Erps, der ursprünglich aus den Reihen der Spielvereinigung Kessel stammt, wird in Zukunft von Torwarttrainer Jürgen Zeegers und Teammanager Gilbert Wehmen unterstützt. Aktuell sucht der Verein noch einen neuen Trainer für die Reservemannschaft. „Das ist sicherlich eine reizvolle Aufgabe, weil die Mischung aus talentierten und erfahrenen Spielern stimmt. Interessenten können sich gerne bei uns melden“, so der Sportliche Leiter zur Situation der Zweitvertretung.

Wechsel auch bei den Frauen