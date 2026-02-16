So funktioniert die Reform im Hamburger Amateurfußball: neue Ligen! Der Hamburger Fußball-Verband wird in den kommenden Wochen seine Reform des Ligensystems präsentieren. Geplant sind neue Ligen, die Saison 2026/27 wird eine Qualifikations-Saison werden. Zudem haben sich die Oberliga-Klubs durchgesetzt. von red · Heute, 14:42 Uhr · 0 Leser

Spannende Zeiten im Hamburger Amateurfußball. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Hamburger Amateurfußball steht vor einer großen Reform, angetrieben durch den Hamburger Fußball-Verband, allerdings auch mit einem Mitspracherecht der Vereine. Zur Saison 2027/28 werden neue Ligen eingeführt, weshalb die kommende Spielzeit 2026/27 zu einer Qualifikationssaison wird. Die Hintergründe.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der HFV hatte 2025 bereits die Reform des Ligensystems angekündigt, demnächst wird der Plan, der zur Saison 2027/28 beginnt, offiziell verabschiedet und sonach auch vorgestellt. Das Abendblatt hat zuerst über die großen Anpassungen berichtet. Ab 2027 gibt es neue Ligen, weshalb sich die Hamburger Liga-Ebenen wie folgt verändern:

Oberliga Hamburg

Verbandsliga (neu)

Landesliga

Bezirks-Oberliga (neu)

Bezirksliga

Kreis-Oberliga (neu)

Kreisliga

Kreisklasse A

Kreisklasse B (neu, aktuell gibt es nur die Kreisklasse) "Unser Ziel ist es, das Leistungsgefälle in den Ligen zu verringern und klarere Auf- und Abstiegsregelungen zu schaffen“, erklärte HFV-Spielausschussvorsitzender Andreas Hammer dem Abendblatt. Bis einschließlich 2026/27 gibt es deutlich weniger Liga-Ebenen (Oberliga Hamburg, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse), weshalb ein Durchmarsch in die höheren Gefilden beispielsweise nach Neugründung theoretisch recht schnell möglich war. In Hamburg gibt es ab der übernächsten Saison statt fünf also insgesamt neun Liga-Ebenen. Wunsch der Oberliga-Klubs wird berücksichtigt Im Gespräch war außerdem, dass die Oberliga Hamburg verkleinert wird. Zu dieser Änderung wird es allerdings nicht kommen, weil laut Hammer der HFV die Meinung der aktuellen Oberliga-Vereine berücksichtigt: "Alle Vereinsvertreter der Oberliga Hamburg haben sich eine Ligagröße von 18 Teams gewünscht. Wir folgen diesem Wunsch."