So funktioniert die Reform im Hamburger Amateurfußball: neue Ligen!

Der Hamburger Amateurfußball steht vor einer großen Reform, angetrieben durch den Hamburger Fußball-Verband, allerdings auch mit einem Mitspracherecht der Vereine. Zur Saison 2027/28 werden neue Ligen eingeführt, weshalb die kommende Spielzeit 2026/27 zu einer Qualifikationssaison wird. Die Hintergründe.
Der HFV hatte 2025 bereits die Reform des Ligensystems angekündigt, demnächst wird der Plan, der zur Saison 2027/28 beginnt, offiziell verabschiedet und sonach auch vorgestellt. Das Abendblatt hat zuerst über die großen Anpassungen berichtet.
Ab 2027 gibt es neue Ligen, weshalb sich die Hamburger Liga-Ebenen wie folgt verändern:
"Unser Ziel ist es, das Leistungsgefälle in den Ligen zu verringern und klarere Auf- und Abstiegsregelungen zu schaffen“, erklärte HFV-Spielausschussvorsitzender Andreas Hammer dem Abendblatt. Bis einschließlich 2026/27 gibt es deutlich weniger Liga-Ebenen (Oberliga Hamburg, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse), weshalb ein Durchmarsch in die höheren Gefilden beispielsweise nach Neugründung theoretisch recht schnell möglich war. In Hamburg gibt es ab der übernächsten Saison statt fünf also insgesamt neun Liga-Ebenen.
Im Gespräch war außerdem, dass die Oberliga Hamburg verkleinert wird. Zu dieser Änderung wird es allerdings nicht kommen, weil laut Hammer der HFV die Meinung der aktuellen Oberliga-Vereine berücksichtigt: "Alle Vereinsvertreter der Oberliga Hamburg haben sich eine Ligagröße von 18 Teams gewünscht. Wir folgen diesem Wunsch."
Die Saison 2026/27 wird sonach eine Übergangssaison werden, in der es darum gehen wird, sich für die nächsthöhere Spielklasse zu qualifizieren - oder die Liga zu halten. Beispielsweise könnte es sein, dass die Tabellenplätze drei bis neun in beiden Landesliga-Staffeln zur neuen Verbandsliga berechtigen. Hierüber wird der Hamburger Fußball-Verband aber ebenfalls bald informieren, denn die Einführung der neuen Spielklassen hat natürlich auch zur Folge, dass sich die Planungen der Vereine ändern werden.
