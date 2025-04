So funktionieren Auf- und Abstieg im Kreis Sieg

Kreisliga A

Aufstieg

Die Schwelle zum Fußball auf Verbandsebene. Der Meister steigt sicher in die Bezirksliga auf, aber auch der Vizemeister darf - wie gewohnt - noch hoffen. Wie viele Tabellenzweiten in die Bezirksliga aufsteigen, hängt im Endeffekt vom Abschneiden der Mittelrhein-Teams in der Regionalliga West ab. Steigt kein Team vom Verband Mittelrhein aus der Regionalliga ab, steigen vier der neun Vize-Meister auf der Kreis- in die Bezirksliga auf. Mit jedem Mittelrhein-Absteiger aus der vierten Liga, nimmt die Zahl der zusätzlichen Aufsteiger um ein Team ab. Wer die besten Tabellenzweiten der neun Kreise sind, wird nach der Saison per Quotientenregel (Punkte geteilt durch Spiele) ermittelt.

Abstieg

Wie viele Teams in die Kreisliga B absteigen, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: Zum einen kommt es auf die Bezirksliga-Absteiger aus dem Kreis Sieg an, zum anderen darauf, ob der Vize-Meister der Kreisliga A über die Quotientenregel in die Bezirksliga aufsteigt. Daraus ergeben sich folgende Szenarien:

Zwei Absteiger gibt es, wenn...

zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und kein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

Drei Absteiger gibt es, wenn...

ein Team aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigt und kein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

ein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und maximal zwei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

Vier Absteiger gibt es, wenn...

ein Team aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigt und zwei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

Drei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

______________________________

Kreisliga B

Aufstieg

Die zwei Staffelsieger steigen sicher auf, maximal können es vier werden. Sollten drei Teams aufsteigen dürfen, steigt der nach Quotient (Punkte geteilt durch die Spiele) bessere Vizemeister ebenfalls auf.

Zwei Aufsteiger gibt es, wenn...

Ein Team aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigt und drei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

Drei Aufsteiger gibt es, wenn...

ein Team aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigt und ein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

zwei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und drei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

Vier Aufsteiger gibt es, wenn...

kein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und ein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

Abstieg

Hier wird es unkompliziert: Aus den zwei Staffeln steigen insgesamt sechs Mannschaften ab. Für die letzten drei geht es also jeweils in die Kreisliga C.

______________________________

Kreisliga C

Im Kreis Sieg gibt es vier Kreisliga-C-Gruppen. Die vier Staffelsieger steigen sicher auf. Zusätzlich könnten im Maximalfall noch alle vier Vizemeister aufsteigen. Wer die besten Gruppenzweiten sind, wird per Quotientenregel (Punkte geteilt durch die Spiele) bestimmt. Sollte der Quotient gleich sein, tragen die betroffenen Teams Entscheidungsspiele aus.

Vier Aufsteiger gibt es, wenn...

Ein Team aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigt und drei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

Fünf Aufsteiger gibt es, wenn...

ein Team aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigt und zwei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und drei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

Sechs Aufsteiger gibt es, wenn...

ein Team aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigt und ein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und zwei Teams aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigen.

Sieben Aufsteiger gibt es, wenn...

ein Team aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigt und kein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und ein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

Acht Aufsteiger gibt es, wenn...

zwei Teams aus dem Kreis Sieg in die Bezirksliga aufsteigen und kein Team aus der Bezirksliga in den Kreis Sieg absteigt.

______________________________