So änderst du dein Profilbild auf FuPa Wer auf FuPa sein Profilbild ändern möchte, muss Vereinsverwalter sein. In diesem Artikel erhaltet ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das neue Profilbild.

FuPa erklärt euch in diesem Service-Artikel, wie ihr das Profilbild eures Spieler-, Trainer- oder Funktionärsprofil bearbeiten könnt. Die Änderung ist kein Hexenwerk, jedoch müssen zwei, drei Dinge berücksichtigt werden. Aber keine Sorge: Der Austausch geht schnell.

Folgende Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit du das Bild deines FuPa-Profils ändern kannst: Vereinsverwalter sein: Nur als Vereinsverwalter hast du die Möglichkeit, dein Profil auf FuPa zu verwalten und zu bearbeiten. Als Vereinsverwalter hast du, wie es der Name schon verrät, Zugriff auf deinen Klub und kannst nicht nur dabei helfen, sämtliche Profile aktuell zu halten, sondern auch generell die Statistiken deines Klubs zu pflegen.

>>> Hier kannst du dich als Vereinsverwalter registrieren

Urheberrechte oder Nutzungsrechte besitzen: In Deutschland ist es nicht einfach möglich, sich Bilder aus dem Internet runterzuladen und dann als neues Profilbild auf FuPa zu hinterlegen. Wer auf FuPa Bilder hochladen möchte, muss entweder der Urheber sein oder das Recht des Fotografen besitzen oder erworben haben, das Bild auf FuPa hochzuladen. Werden beispielsweise im Sommer neue Profilbilder geschossen, ist eine gängige Praxis die, dass ein Team-Verantwortlicher oder ein Spieler die Fotos im Anschluss im Auftrag des Teams / Vereins auf FuPa aktualisiert. Vereinslose Spieler / Trainer möchten oftmals ein neutrales Profilbild haben. Hier könnt ihr gern ein Selfie / Eigenporträt mit vorhandenen Rechten hochladen.

Format des FuPa-Profilbilds:







=> Mögliches Format z.B. 800x1000px

So lädst du auf FuPa dein neues Profilbild hoch

Seitenverhältnis 4:5

Mögliches Format z.B. 800x1000px

Mögliche Dateitypen: JPEG, PNG, GIF und WEBP

Wenn du Vereinsverwalter bist, die Urheberrechte oder Nutzungsrechte für dein Bild oder die Fotos deiner Mannschaft besitzt und die Profilbilder idealerweise auch noch im perfekten Format sind, kannst du nun wie folgt die Fotos auf FuPa austauschen - die Schritt-für-Schritt-Anleitung: Du loggst dich in der Vereinsverwaltung ein: https://admin.fupa.net/fupa/admin/index.php Du wählst in der linken Menü-Spalte das entsprechende Team aus. Beispielsweise "Herren 25/26" und klickst dort auf "Mannschaft". Im Mannschafts-Menü findest du hinter jedem Spieler ein grünes Icon zum Bearbeiten - direkt dahinter folgt das rote X zum Streichen aus dem Kader. Auf den grünen Button einmal klicken - siehe hier:





Jetzt öffnet sich das jeweilige FuPa-Profil - ob Spieler, Trainer, Betreuer oder Funktionär. Einmal zum Profilbild scrollen (siehe unten), dann die Datei auswählen und hochladen. Wichtig: Du musst immer den Fotografen angeben, ansonsten funktioniert ein Bild-Upload nicht. Hast du das Erledigt, kannst du auf "Angaben Speichern" klicken.





Das Profil von Marcel Lüft.







Noch ein Tipp: Du kannst die Bilder im Uploadfenster anpassen, indem du den Bildausschnitt durch Ziehen im Bild und mithilfe des Schiebers unten veränderst und anschließend speicherst.





